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"التأمينات": غرامة 20 ألف ريال على تسجيل عامل دون علاقة عمل

لجنة التحقيق في المخالفات تتولى بحث الحالة والتأكد منها

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل عدم تسجيل العاملين دون وجود علاقة عمل حقيقية، وفي حال رصد أي علاقة عمل

غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات.

وذكرت أنه في حال رصد أي حالة لتسجيل عامل دون وجود علاقة عمل فعلية، تقوم لجنة التحقيق في المخالفات في المؤسسة مباشرة ببحث الحالة والتأكد عن وجود علاقة عمل فعلية من عدمه.

وقالت "المؤسسة": في حال ثبوت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل، تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية، ويفرض عليها غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو 20.000 ريال أيهما أعلى عن كل حالة.

وأضافت: يتم تطبيق مخالفة صرف تعويض دون وجه حق على المستفيد وتكون غرامتها لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إعادة ما صرف له، ويتم إلغاء مدد الاشتراك المسجلة.

وأردفت: يتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت التي تقوم بالتسجيل دون وجود علاقة عمل فعلية، حيث يتم منعها من الاستقدام بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل.

وأشارت المؤسسة أنها تقوم باستخدام نظام ذكاء اصطناعي يتابع حركة تسجيل المشتركين ويقوم بتحليلها بناءً على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.

وحثّت "المؤسسة" المشتركين على التحقق من تسجيلهم في النظام، ومن أجورهم المسجلة وفق الأجر الصحيح؛ لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد، وتعويضات الأخطار المهنية، وتعويضات التعطل عن العمل "ساند".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التأمينات": غرامة 20 ألف ريال على تسجيل عامل دون علاقة عمل
سبق

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل عدم تسجيل العاملين دون وجود علاقة عمل حقيقية، وفي حال رصد أي علاقة عمل

غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات.

وذكرت أنه في حال رصد أي حالة لتسجيل عامل دون وجود علاقة عمل فعلية، تقوم لجنة التحقيق في المخالفات في المؤسسة مباشرة ببحث الحالة والتأكد عن وجود علاقة عمل فعلية من عدمه.

وقالت "المؤسسة": في حال ثبوت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل، تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية، ويفرض عليها غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو 20.000 ريال أيهما أعلى عن كل حالة.

وأضافت: يتم تطبيق مخالفة صرف تعويض دون وجه حق على المستفيد وتكون غرامتها لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إعادة ما صرف له، ويتم إلغاء مدد الاشتراك المسجلة.

وأردفت: يتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت التي تقوم بالتسجيل دون وجود علاقة عمل فعلية، حيث يتم منعها من الاستقدام بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل.

وأشارت المؤسسة أنها تقوم باستخدام نظام ذكاء اصطناعي يتابع حركة تسجيل المشتركين ويقوم بتحليلها بناءً على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.

وحثّت "المؤسسة" المشتركين على التحقق من تسجيلهم في النظام، ومن أجورهم المسجلة وفق الأجر الصحيح؛ لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد، وتعويضات الأخطار المهنية، وتعويضات التعطل عن العمل "ساند".

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
03:30 PM

"التأمينات": غرامة 20 ألف ريال على تسجيل عامل دون علاقة عمل

لجنة التحقيق في المخالفات تتولى بحث الحالة والتأكد منها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل عدم تسجيل العاملين دون وجود علاقة عمل حقيقية، وفي حال رصد أي علاقة عمل

غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات.

وذكرت أنه في حال رصد أي حالة لتسجيل عامل دون وجود علاقة عمل فعلية، تقوم لجنة التحقيق في المخالفات في المؤسسة مباشرة ببحث الحالة والتأكد عن وجود علاقة عمل فعلية من عدمه.

وقالت "المؤسسة": في حال ثبوت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل، تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية، ويفرض عليها غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو 20.000 ريال أيهما أعلى عن كل حالة.

وأضافت: يتم تطبيق مخالفة صرف تعويض دون وجه حق على المستفيد وتكون غرامتها لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إعادة ما صرف له، ويتم إلغاء مدد الاشتراك المسجلة.

وأردفت: يتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت التي تقوم بالتسجيل دون وجود علاقة عمل فعلية، حيث يتم منعها من الاستقدام بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل.

وأشارت المؤسسة أنها تقوم باستخدام نظام ذكاء اصطناعي يتابع حركة تسجيل المشتركين ويقوم بتحليلها بناءً على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.

وحثّت "المؤسسة" المشتركين على التحقق من تسجيلهم في النظام، ومن أجورهم المسجلة وفق الأجر الصحيح؛ لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد، وتعويضات الأخطار المهنية، وتعويضات التعطل عن العمل "ساند".

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