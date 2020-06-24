تصادم بطريق الساحل الجديد يُخلّف 10 إصابات منها اثنتان خطيرتان

5 فرق إسعافية من العاصمة المقدسة وفرقة من جدة باشرت الحادث

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في خط الساحل الجديد بعد كوبري القطان وبه عدد من المصابين. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 5 فرق إسعافية من العاصمة المقدسة وفرقة من محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود 10 إصابات، إصابتان خطيرتان وسبع إصابات متوسطة الخطورة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت خمس إصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ونقلت أربع إصابات إلى مستشفى النور التخصصي كما نقلت إصابة إلى مستشفى شرق جدة.