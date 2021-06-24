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أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يقفز إلى 65.45 دولارًا للبرميل

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا.. 0.6%

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين؛ إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على طهران.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتًا أو 0.4% إلى 65.45 دولارًا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا أو 0.6% إلى 57.80 دولارًا للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وقال يوم أمس الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال أيضًا: إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران اليوم الاثنين؛ بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع؛ إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية".

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي؛ بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يقفز إلى 65.45 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين؛ إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على طهران.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتًا أو 0.4% إلى 65.45 دولارًا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا أو 0.6% إلى 57.80 دولارًا للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وقال يوم أمس الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال أيضًا: إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران اليوم الاثنين؛ بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع؛ إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية".

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي؛ بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
08:43 AM

أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يقفز إلى 65.45 دولارًا للبرميل

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا.. 0.6%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين؛ إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على طهران.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتًا أو 0.4% إلى 65.45 دولارًا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا أو 0.6% إلى 57.80 دولارًا للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وقال يوم أمس الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال أيضًا: إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران اليوم الاثنين؛ بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع؛ إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية".

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي؛ بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.

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