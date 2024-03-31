600 شاب يتأهبون لخدمة المعتمرين عبر تعظيم البلد الحرام

نفذوا سلسلة دورات تدريبية للتعامل مع ضيوف الرحمن

نفّذ مشروع "تعظيم البلد الحرام" التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، سلسلة من الدورات التدريبية الخاصة بالمرشحين؛ للمشاركة في أنشطة موسم شهر رمضان هذا العام 1440، التي يقدّمها البرنامج لضيوف الرحمن.

وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى تأهيل الشباب المكي الذي يباشر تقديم الخدمة للزوار؛ ليكون على قدر المهارة والوعي والمسؤولية؛ وتنمي لديهم مفاهيم العمل التطوعي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وقد استمرت هذه الدورات لأسابيع؛ حيث تَدَرّب فيها أكثر من 600 شاب مكي، وقدّمها نخبة من المدربين المتخصصين.

وأكد مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام الشيخ سعيد الغامدي، أن هذه الدورات التي يقدّمها المشروع للشباب المشاركين في موسم رمضان بالشراكة مع مؤسسة الشيخ فهد عويضة الخيرية، تتناول ثلاثة مرتكزات أساسية؛ الأول يتمثل في تعزيز ثقافة تعظيم البلد الحرام وتوضيح مفهومه سلوكيًّا، وواجب الشاب المكي تجاه وفد الرحمن، والثاني في مهارات التعامل مع وفد الرحمن، والثالث في آليات الخدمة التي يقدّمها الشباب

وأضاف "الغامدي" أن المشروع على أتم الاستعداد لإطلاق الخدمات الموسمية المتمثلة في: "خدمة الطائفين"، ونشاط "وطهر بيتي"، ونشاط "إرشاد التائه"، ونشاط "الإسعافات الأولية"، ونشاط "التوعية بحق الطريق"، وتنظيم مواقف كدي، وغيرها من الخدمات التطوعية التي تخدم كل من يَفِد إلى الأراضي المقدسة.

يأتي ذلك بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، ووزارة الحج والعمرة، وإدارة مرور العاصمة المقدسة وقوات الطوارئ الخاصة وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، والمديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.