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"التخصصي" يحتفل بتخريج 112 سعودياً في البرامج الصحية وتطوير الكفاءات

الفياض: يؤكد دور المؤسسة الريادي في القطاع الصحي وإثراء الساحة التعليمية

كرّم المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، (112) خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الثامنة عشرة من البرامج الصحية المساعدة، إضافة إلى دفعة جديدة من برنامج تطوير الكفاءات السعودية.

وشمل حفلُ التكريم، تخريج 29 خريجة من برنامج التعقيم الطبي، و19 خريجة من برنامج سحب الدم، و15 خريجة من برنامج مكافحة العدوى، وتخريج ممرضتين في برنامج الدبلوم العالي في ممارسة تمريض الأورام، إضافة إلى تخريج 47 خريجاً وخريجة من الذكور والإناث في برنامج تطوير الكفاءات السعودية الذي يشمل تخصصات إدارية وفنية وصحية مختلفة.

وأوضح الدكتور ماجد الفياض قائلاً: إن الاحتفال بتخريج هذه الدفعة من الخريجين والخريجات، يأتي تأكيداً لرؤية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ودورها الريادي في القطاع الصحي وإثراء الساحة التعليمية؛ من خلال المساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال الإنساني النبيل، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

وعبّر الدكتور "الفياض" عن تقديره لصندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على دعم البرامج الصحية المساعدة؛ مقدماً الشكر للهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لإشرافها على البرامج. كما تَقَدّم بالتهنئة للخريجين والخريجات على النجاح العلمي والعملي في مجال تخصصاتهم؛ مقدراً الجهد الذي بذلوه.

وقال مدير قطاع التدريب والتطوير بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالقادر العطاس: إن قطاع التدريب يرتكز في تقديم برامجه على ثلاثة أسس رئيسية؛ وهي تقديم المعلومات المتخصصة، والمهارات التخصصية اللازمة لتلبية احتياجات المستشفى المتنامية، بالإضافة إلى التدريب على السلوك المهني وأخلاقيات العمل.

وأشار الدكتور "العطاس" إلى قبول قطاع التدريب في المستشفى 156 متدرباً لهذا العام، ضمن برنامج تطوير الكفاءات السعودية؛ بهدف إكسابهم الخبرات المهنية ومن ثم انخراطهم في وظائف مختلفة بحسب تخصصاتهم؛ سواءً كانت صحية أو فنية أو إدارية؛ لافتاً إلى أن ذلك يمثل زيادة قدرها 97% عن المقبولين خلال العام الماضي.

وفي نهاية الحفل سلّم الدكتور ماجد الفياض، شهادات التخرج للمكرمين، وتم التقاط الصور التذكارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصي" يحتفل بتخريج 112 سعودياً في البرامج الصحية وتطوير الكفاءات
سبق

كرّم المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، (112) خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الثامنة عشرة من البرامج الصحية المساعدة، إضافة إلى دفعة جديدة من برنامج تطوير الكفاءات السعودية.

وشمل حفلُ التكريم، تخريج 29 خريجة من برنامج التعقيم الطبي، و19 خريجة من برنامج سحب الدم، و15 خريجة من برنامج مكافحة العدوى، وتخريج ممرضتين في برنامج الدبلوم العالي في ممارسة تمريض الأورام، إضافة إلى تخريج 47 خريجاً وخريجة من الذكور والإناث في برنامج تطوير الكفاءات السعودية الذي يشمل تخصصات إدارية وفنية وصحية مختلفة.

وأوضح الدكتور ماجد الفياض قائلاً: إن الاحتفال بتخريج هذه الدفعة من الخريجين والخريجات، يأتي تأكيداً لرؤية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ودورها الريادي في القطاع الصحي وإثراء الساحة التعليمية؛ من خلال المساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال الإنساني النبيل، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

وعبّر الدكتور "الفياض" عن تقديره لصندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على دعم البرامج الصحية المساعدة؛ مقدماً الشكر للهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لإشرافها على البرامج. كما تَقَدّم بالتهنئة للخريجين والخريجات على النجاح العلمي والعملي في مجال تخصصاتهم؛ مقدراً الجهد الذي بذلوه.

وقال مدير قطاع التدريب والتطوير بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالقادر العطاس: إن قطاع التدريب يرتكز في تقديم برامجه على ثلاثة أسس رئيسية؛ وهي تقديم المعلومات المتخصصة، والمهارات التخصصية اللازمة لتلبية احتياجات المستشفى المتنامية، بالإضافة إلى التدريب على السلوك المهني وأخلاقيات العمل.

وأشار الدكتور "العطاس" إلى قبول قطاع التدريب في المستشفى 156 متدرباً لهذا العام، ضمن برنامج تطوير الكفاءات السعودية؛ بهدف إكسابهم الخبرات المهنية ومن ثم انخراطهم في وظائف مختلفة بحسب تخصصاتهم؛ سواءً كانت صحية أو فنية أو إدارية؛ لافتاً إلى أن ذلك يمثل زيادة قدرها 97% عن المقبولين خلال العام الماضي.

وفي نهاية الحفل سلّم الدكتور ماجد الفياض، شهادات التخرج للمكرمين، وتم التقاط الصور التذكارية.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:20 PM

"التخصصي" يحتفل بتخريج 112 سعودياً في البرامج الصحية وتطوير الكفاءات

الفياض: يؤكد دور المؤسسة الريادي في القطاع الصحي وإثراء الساحة التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، (112) خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الثامنة عشرة من البرامج الصحية المساعدة، إضافة إلى دفعة جديدة من برنامج تطوير الكفاءات السعودية.

وشمل حفلُ التكريم، تخريج 29 خريجة من برنامج التعقيم الطبي، و19 خريجة من برنامج سحب الدم، و15 خريجة من برنامج مكافحة العدوى، وتخريج ممرضتين في برنامج الدبلوم العالي في ممارسة تمريض الأورام، إضافة إلى تخريج 47 خريجاً وخريجة من الذكور والإناث في برنامج تطوير الكفاءات السعودية الذي يشمل تخصصات إدارية وفنية وصحية مختلفة.

وأوضح الدكتور ماجد الفياض قائلاً: إن الاحتفال بتخريج هذه الدفعة من الخريجين والخريجات، يأتي تأكيداً لرؤية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ودورها الريادي في القطاع الصحي وإثراء الساحة التعليمية؛ من خلال المساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال الإنساني النبيل، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية.

وعبّر الدكتور "الفياض" عن تقديره لصندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على دعم البرامج الصحية المساعدة؛ مقدماً الشكر للهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لإشرافها على البرامج. كما تَقَدّم بالتهنئة للخريجين والخريجات على النجاح العلمي والعملي في مجال تخصصاتهم؛ مقدراً الجهد الذي بذلوه.

وقال مدير قطاع التدريب والتطوير بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالقادر العطاس: إن قطاع التدريب يرتكز في تقديم برامجه على ثلاثة أسس رئيسية؛ وهي تقديم المعلومات المتخصصة، والمهارات التخصصية اللازمة لتلبية احتياجات المستشفى المتنامية، بالإضافة إلى التدريب على السلوك المهني وأخلاقيات العمل.

وأشار الدكتور "العطاس" إلى قبول قطاع التدريب في المستشفى 156 متدرباً لهذا العام، ضمن برنامج تطوير الكفاءات السعودية؛ بهدف إكسابهم الخبرات المهنية ومن ثم انخراطهم في وظائف مختلفة بحسب تخصصاتهم؛ سواءً كانت صحية أو فنية أو إدارية؛ لافتاً إلى أن ذلك يمثل زيادة قدرها 97% عن المقبولين خلال العام الماضي.

وفي نهاية الحفل سلّم الدكتور ماجد الفياض، شهادات التخرج للمكرمين، وتم التقاط الصور التذكارية.

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