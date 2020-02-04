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شاهد.. "الميموني" يشهد تكريم 434 طالبًا متفوقًا بتعليم الطائف

رعى محافظ الطائف، سعد مقبل الميموني بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه، حفل تكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 1439- 1440هـ الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بمسرح التعليم بالحلقة.

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين بالمدارس، وجمع من أولياء الأمور ورجال التعليم وأعيان المحافظة.

وأوضح "المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي"، في كلمته بهذه المناسبة، أهمية تكريم الطالب المتفوق والمردود الإيجابي لهذا التكريم على مستقبله العلمي؛ مشيرًا إلى أن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي يحتفي بها التعليم ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

ولفت "اللهيبي" إلى أن هذا التفوق إنما جاء بتضافر جهود المسؤولين بالإدارة وفي المدارس وأولياء أمور الطلاب؛ متمنيًا أن يستمر هذا التعاون لما فيه خدمة أبنائنا الطلاب، ومهنئًا 434 طالبًا من مختلف المراحل الدراسية والحاصلين على نسبة ١٠٠٪ لطلاب التعليم العام (حكومي، أهلي) و99% فما فوق لطلاب مدارس التحفيظ و95% للتربية الخاصة.

ووجّه "اللهيبي" شكره وتقديره لمحافظ الطائف سعد الميموني على وقوفه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة أنشطة الإدارة وبرامجها المختلفة ودعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب المتفوقين بحضوره حفل تكريمهم، ومقدمًا شكره لإدارة التوجيه والإرشاد وجميع المشاركين في إقامة هذا المحفل.

من جهة أخرى، أكد الطالب المتفوق عمر الزهراني في كلمة زملائه المتفوقين، أن هذا التكريم سيكون دافعًا لهم لمواصلة التفوق والإبداع بتوفيق الله، وسيكونون عند حسن الظن فيهم، حماة للوطن يُعلون راياته متسلحين بعلم عظيم وإيمان أعظم بالله أولًا ثم بالوطن ثانيًا؛ مقدمًا شكره لمحافظ الطائف ومدير عام التعليم على رعايتهم لهذا الحفل.

وفي الختام، بدأت مسيرة الطلاب المتفوقين، ثم كرّم محافظ الطائف ومدير عام التعليم الداعمين والمشاركين، ثم تُوّج الطلاب بالشهادات والهدايا بهذه المناسبة. فيما قدّم اللهيبي درعًا تذكاريًّا لمحافظ الطائف بهذه المناسبة.

يُذكر أن الحفل احتوى على عرض مرئي، ثم أوبريت التفوق والعرضة السعودية من تنفيذ طلاب مدارس شباب الفهد الأهلية، شارك فيه نخبة من الطلاب المتفوقين والمسؤولين.

الطائف تعليم الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "الميموني" يشهد تكريم 434 طالبًا متفوقًا بتعليم الطائف
سبق

رعى محافظ الطائف، سعد مقبل الميموني بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه، حفل تكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 1439- 1440هـ الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بمسرح التعليم بالحلقة.

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين بالمدارس، وجمع من أولياء الأمور ورجال التعليم وأعيان المحافظة.

وأوضح "المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي"، في كلمته بهذه المناسبة، أهمية تكريم الطالب المتفوق والمردود الإيجابي لهذا التكريم على مستقبله العلمي؛ مشيرًا إلى أن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي يحتفي بها التعليم ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

ولفت "اللهيبي" إلى أن هذا التفوق إنما جاء بتضافر جهود المسؤولين بالإدارة وفي المدارس وأولياء أمور الطلاب؛ متمنيًا أن يستمر هذا التعاون لما فيه خدمة أبنائنا الطلاب، ومهنئًا 434 طالبًا من مختلف المراحل الدراسية والحاصلين على نسبة ١٠٠٪ لطلاب التعليم العام (حكومي، أهلي) و99% فما فوق لطلاب مدارس التحفيظ و95% للتربية الخاصة.

ووجّه "اللهيبي" شكره وتقديره لمحافظ الطائف سعد الميموني على وقوفه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة أنشطة الإدارة وبرامجها المختلفة ودعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب المتفوقين بحضوره حفل تكريمهم، ومقدمًا شكره لإدارة التوجيه والإرشاد وجميع المشاركين في إقامة هذا المحفل.

من جهة أخرى، أكد الطالب المتفوق عمر الزهراني في كلمة زملائه المتفوقين، أن هذا التكريم سيكون دافعًا لهم لمواصلة التفوق والإبداع بتوفيق الله، وسيكونون عند حسن الظن فيهم، حماة للوطن يُعلون راياته متسلحين بعلم عظيم وإيمان أعظم بالله أولًا ثم بالوطن ثانيًا؛ مقدمًا شكره لمحافظ الطائف ومدير عام التعليم على رعايتهم لهذا الحفل.

وفي الختام، بدأت مسيرة الطلاب المتفوقين، ثم كرّم محافظ الطائف ومدير عام التعليم الداعمين والمشاركين، ثم تُوّج الطلاب بالشهادات والهدايا بهذه المناسبة. فيما قدّم اللهيبي درعًا تذكاريًّا لمحافظ الطائف بهذه المناسبة.

يُذكر أن الحفل احتوى على عرض مرئي، ثم أوبريت التفوق والعرضة السعودية من تنفيذ طلاب مدارس شباب الفهد الأهلية، شارك فيه نخبة من الطلاب المتفوقين والمسؤولين.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
01:57 PM

شاهد.. "الميموني" يشهد تكريم 434 طالبًا متفوقًا بتعليم الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رعى محافظ الطائف، سعد مقبل الميموني بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه، حفل تكريم الطلبة المتفوقين للعام الدراسي 1439- 1440هـ الذي أقامته إدارة التوجيه والإرشاد بمسرح التعليم بالحلقة.

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية، ومديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين بالمدارس، وجمع من أولياء الأمور ورجال التعليم وأعيان المحافظة.

وأوضح "المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي"، في كلمته بهذه المناسبة، أهمية تكريم الطالب المتفوق والمردود الإيجابي لهذا التكريم على مستقبله العلمي؛ مشيرًا إلى أن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي يحتفي بها التعليم ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

ولفت "اللهيبي" إلى أن هذا التفوق إنما جاء بتضافر جهود المسؤولين بالإدارة وفي المدارس وأولياء أمور الطلاب؛ متمنيًا أن يستمر هذا التعاون لما فيه خدمة أبنائنا الطلاب، ومهنئًا 434 طالبًا من مختلف المراحل الدراسية والحاصلين على نسبة ١٠٠٪ لطلاب التعليم العام (حكومي، أهلي) و99% فما فوق لطلاب مدارس التحفيظ و95% للتربية الخاصة.

ووجّه "اللهيبي" شكره وتقديره لمحافظ الطائف سعد الميموني على وقوفه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة أنشطة الإدارة وبرامجها المختلفة ودعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب المتفوقين بحضوره حفل تكريمهم، ومقدمًا شكره لإدارة التوجيه والإرشاد وجميع المشاركين في إقامة هذا المحفل.

من جهة أخرى، أكد الطالب المتفوق عمر الزهراني في كلمة زملائه المتفوقين، أن هذا التكريم سيكون دافعًا لهم لمواصلة التفوق والإبداع بتوفيق الله، وسيكونون عند حسن الظن فيهم، حماة للوطن يُعلون راياته متسلحين بعلم عظيم وإيمان أعظم بالله أولًا ثم بالوطن ثانيًا؛ مقدمًا شكره لمحافظ الطائف ومدير عام التعليم على رعايتهم لهذا الحفل.

وفي الختام، بدأت مسيرة الطلاب المتفوقين، ثم كرّم محافظ الطائف ومدير عام التعليم الداعمين والمشاركين، ثم تُوّج الطلاب بالشهادات والهدايا بهذه المناسبة. فيما قدّم اللهيبي درعًا تذكاريًّا لمحافظ الطائف بهذه المناسبة.

يُذكر أن الحفل احتوى على عرض مرئي، ثم أوبريت التفوق والعرضة السعودية من تنفيذ طلاب مدارس شباب الفهد الأهلية، شارك فيه نخبة من الطلاب المتفوقين والمسؤولين.

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