النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

775 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في كندا إلى 90.516

الفيروس قضى على 96 شخصًا جديدًا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (الأحد)، إلى 96 حالة مقابل 78 في إحصائية أمس.

وبيّنت وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وزاد مؤشر الوفيات بالفيروس في كندا اليوم مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية؛ حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفي 29 مايو 119، وفي 30 مايو 78 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
775 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في كندا إلى 90.516
سبق

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (الأحد)، إلى 96 حالة مقابل 78 في إحصائية أمس.

وبيّنت وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وزاد مؤشر الوفيات بالفيروس في كندا اليوم مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية؛ حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفي 29 مايو 119، وفي 30 مايو 78 حالة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:49 PM

775 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في كندا إلى 90.516

الفيروس قضى على 96 شخصًا جديدًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
61

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (الأحد)، إلى 96 حالة مقابل 78 في إحصائية أمس.

وبيّنت وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".


وزاد مؤشر الوفيات بالفيروس في كندا اليوم مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية؛ حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفي 29 مايو 119، وفي 30 مايو 78 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,677
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,013
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,988
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,759

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة