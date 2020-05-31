775 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في كندا إلى 90.516
الفيروس قضى على 96 شخصًا جديدًا
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (الأحد)، إلى 96 حالة مقابل 78 في إحصائية أمس.
وبيّنت وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وزاد مؤشر الوفيات بالفيروس في كندا اليوم مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية؛ حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفي 29 مايو 119، وفي 30 مايو 78 حالة.
775 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في كندا إلى 90.516
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-31
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (الأحد)، إلى 96 حالة مقابل 78 في إحصائية أمس.
وبيّنت وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وزاد مؤشر الوفيات بالفيروس في كندا اليوم مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية؛ حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفي 29 مايو 119، وفي 30 مايو 78 حالة.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:49 PM
775 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في كندا إلى 90.516
الفيروس قضى على 96 شخصًا جديدًا
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في كندا، اليوم (الأحد)، إلى 96 حالة مقابل 78 في إحصائية أمس.
وبيّنت وكالة الصحة العامة الكندية أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وزاد مؤشر الوفيات بالفيروس في كندا اليوم مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية؛ حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفي 29 مايو 119، وفي 30 مايو 78 حالة.