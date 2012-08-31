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جامعة أم القرى: جهّزنا 300 برنامج أكاديمي وحوّلنا 283 تخصصًا للتعليم عن بُعد

"المطيري": ضِمن سعي الجامعة لرفع جودة التعلم الرقمي وتطوير المهارات التقنية

أكـد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطيري، أن العمادة أشرفت خلال فترة تعليق الدراسة على تشغيل أكثر من 300 برنامج أكاديمي، وبلغ عدد التخصصات التي تحولت إلى نمط التعليم عن بُعد إلى 283 تخصصًا، كما تجاوز عدد الاختبارات النهائية المسجلة الـ41 ألف اختبار رقمي.

جاء ذلك خلال زيارته لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه أمس الأحد 11 محرم الجاري، وتسليمه تقريرًا بإنجازات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.

وأفاد الدكتور "المطيري" بأن العمادة تسعى في خطتها المستقبلية لرفع جودة التعلم الرقمي، وتقديم دورات التدريب لمنسوبي الجامعة؛ لتطوير مهاراتهم التقنية في التعامل مع نظم التعليم عن بُعد، وتنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى بناء الشراكات العلمية والمجتمعية وتوطيدها في مجال التعلم الإلكتروني محليًّا ودوليًّا.

بدوره، شكر "بافيل" الجهود التي قدمتها العمادة خلال جائحة كورونا؛ مثمنًا دورها الكبير في عملية التحول الرقمي وتسيير العملية التعليمية، ومؤكدًا أهمية التعلم الإلكتروني في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية بتطوير الوسائل المعرفية، ورفع جودة مخرجات التعليم.

ودشن "بافيل" خلال اللقاء "منصة تعلم" التي تهدف إلى توفير محتوى تدريبي شامل ومتجدد يدعم عملية التعلم عن بُعد، وتتيح إمكانية الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية، علاوة على تقديم العديد من الدورات التطويرية في مجالات مختلفة، كما دشن برنامج أساسيات المهارات الرقمية، والذي يستهدف تطوير الكادر الأكاديمي بجامعة أم القرى وجامعات المملكة، وتعزيز الحضور الرقمي الفعال لجميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس؛ وذلك في سبيل توظيف الأدوات التقنية لخدمة جامعات الوطن أكاديميًّا وتقنيًّا.

يُذكر أن البرامج تأتي في إطار جهود العمادة في التحول إلى التعليم عن بُعد، وتوفير الدعم الفني اللازم على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات، إلى جانب المبادرات النوعية التي تعكس دور جامعة أم القرى الريادي في تنمية المهارات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل في العملية التعليمية.

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة أم القرى: جهّزنا 300 برنامج أكاديمي وحوّلنا 283 تخصصًا للتعليم عن بُعد
سبق

أكـد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطيري، أن العمادة أشرفت خلال فترة تعليق الدراسة على تشغيل أكثر من 300 برنامج أكاديمي، وبلغ عدد التخصصات التي تحولت إلى نمط التعليم عن بُعد إلى 283 تخصصًا، كما تجاوز عدد الاختبارات النهائية المسجلة الـ41 ألف اختبار رقمي.

جاء ذلك خلال زيارته لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه أمس الأحد 11 محرم الجاري، وتسليمه تقريرًا بإنجازات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.

وأفاد الدكتور "المطيري" بأن العمادة تسعى في خطتها المستقبلية لرفع جودة التعلم الرقمي، وتقديم دورات التدريب لمنسوبي الجامعة؛ لتطوير مهاراتهم التقنية في التعامل مع نظم التعليم عن بُعد، وتنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى بناء الشراكات العلمية والمجتمعية وتوطيدها في مجال التعلم الإلكتروني محليًّا ودوليًّا.

بدوره، شكر "بافيل" الجهود التي قدمتها العمادة خلال جائحة كورونا؛ مثمنًا دورها الكبير في عملية التحول الرقمي وتسيير العملية التعليمية، ومؤكدًا أهمية التعلم الإلكتروني في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية بتطوير الوسائل المعرفية، ورفع جودة مخرجات التعليم.

ودشن "بافيل" خلال اللقاء "منصة تعلم" التي تهدف إلى توفير محتوى تدريبي شامل ومتجدد يدعم عملية التعلم عن بُعد، وتتيح إمكانية الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية، علاوة على تقديم العديد من الدورات التطويرية في مجالات مختلفة، كما دشن برنامج أساسيات المهارات الرقمية، والذي يستهدف تطوير الكادر الأكاديمي بجامعة أم القرى وجامعات المملكة، وتعزيز الحضور الرقمي الفعال لجميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس؛ وذلك في سبيل توظيف الأدوات التقنية لخدمة جامعات الوطن أكاديميًّا وتقنيًّا.

يُذكر أن البرامج تأتي في إطار جهود العمادة في التحول إلى التعليم عن بُعد، وتوفير الدعم الفني اللازم على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات، إلى جانب المبادرات النوعية التي تعكس دور جامعة أم القرى الريادي في تنمية المهارات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل في العملية التعليمية.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
10:57 AM

جامعة أم القرى: جهّزنا 300 برنامج أكاديمي وحوّلنا 283 تخصصًا للتعليم عن بُعد

"المطيري": ضِمن سعي الجامعة لرفع جودة التعلم الرقمي وتطوير المهارات التقنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أكـد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة أم القرى الدكتور خالد المطيري، أن العمادة أشرفت خلال فترة تعليق الدراسة على تشغيل أكثر من 300 برنامج أكاديمي، وبلغ عدد التخصصات التي تحولت إلى نمط التعليم عن بُعد إلى 283 تخصصًا، كما تجاوز عدد الاختبارات النهائية المسجلة الـ41 ألف اختبار رقمي.

جاء ذلك خلال زيارته لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه أمس الأحد 11 محرم الجاري، وتسليمه تقريرًا بإنجازات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.

وأفاد الدكتور "المطيري" بأن العمادة تسعى في خطتها المستقبلية لرفع جودة التعلم الرقمي، وتقديم دورات التدريب لمنسوبي الجامعة؛ لتطوير مهاراتهم التقنية في التعامل مع نظم التعليم عن بُعد، وتنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى بناء الشراكات العلمية والمجتمعية وتوطيدها في مجال التعلم الإلكتروني محليًّا ودوليًّا.

بدوره، شكر "بافيل" الجهود التي قدمتها العمادة خلال جائحة كورونا؛ مثمنًا دورها الكبير في عملية التحول الرقمي وتسيير العملية التعليمية، ومؤكدًا أهمية التعلم الإلكتروني في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية بتطوير الوسائل المعرفية، ورفع جودة مخرجات التعليم.

ودشن "بافيل" خلال اللقاء "منصة تعلم" التي تهدف إلى توفير محتوى تدريبي شامل ومتجدد يدعم عملية التعلم عن بُعد، وتتيح إمكانية الاستفادة القصوى من الخدمات الرقمية، علاوة على تقديم العديد من الدورات التطويرية في مجالات مختلفة، كما دشن برنامج أساسيات المهارات الرقمية، والذي يستهدف تطوير الكادر الأكاديمي بجامعة أم القرى وجامعات المملكة، وتعزيز الحضور الرقمي الفعال لجميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس؛ وذلك في سبيل توظيف الأدوات التقنية لخدمة جامعات الوطن أكاديميًّا وتقنيًّا.

يُذكر أن البرامج تأتي في إطار جهود العمادة في التحول إلى التعليم عن بُعد، وتوفير الدعم الفني اللازم على مدار الساعة للإجابة على الاستفسارات، إلى جانب المبادرات النوعية التي تعكس دور جامعة أم القرى الريادي في تنمية المهارات الرقمية وتوظيفها بالشكل الأمثل في العملية التعليمية.

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