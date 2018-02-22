إزالة ورم يزن 7 كيلو من رحم امرأة بـ"ولادة الأحساء"

كانت تعاني من نزيف.. ضغط على البطن والحوض

نجح، بفضل الله، فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، في استئصال ورم ليفي يزن أكثر من 7 كيلوجرامات من رحم امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً، حيث كان حجم الورم يصل إلى محيط الصدر.

وكانت المريضة تعاني من نزيف مع مشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة تمكّن الفريق الطبي من إزالة الورم الليفي البالغ وزنه أكثر من 7 كيلوجرامات، إضافة إلى 3 أورام صغيرة حوله، مع الاحتفاظ بالرحم، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.