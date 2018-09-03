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"الحصيني": طالع "الجبهة" يبدأ الخميس.. والنوم تحت أديم السماء يعرِّضك لنزلات البرد

قال تعتدل فيه الحرارة وتنخفض الرطوبة وتُغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، بقاء الجو حارًّا في فترة "الظهيرة" مع الاعتدال تدريجيًّا في الليل؛ وذلك بعد توديعنا نجوم الصيف، واستقبالنا "الجبهة"، وهو أول نجوم الخريف لهذا العام، وذلك يوم الخميس 26 ذي الحجة 1439هـ ، وهو ثاني نجوم "سهيل"، وأطول نجومه بـ14 يومًا. وقال "الحصيني": من مظاهر هذا النجم اعتدال جوه في الليل تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا في "الظهيرة". ومطره نافع - بإذن الله -؛ إذ قيل: "ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا".

‏وذكر خبير الطقس والمناخ أن من مظاهر ذلك النجم انخفاض نسبة الرطوبة، وتحدث فيه أمطار أحيانًا، ليس لها علاقة بموسم "الوسم"، وتنخفض فيه نسبة الرطوبة على السواحل، وهو بداية صرام النخيل، وتُغرس فيه فسائل النخيل، وشتل الأشجار، ويُزرع الخضار، ويُنهى فيه عن النوم تحت أديم السماء خوفًا من نزلات البرد.

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"الحصيني": طالع "الجبهة" يبدأ الخميس.. والنوم تحت أديم السماء يعرِّضك لنزلات البرد
سبق

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، بقاء الجو حارًّا في فترة "الظهيرة" مع الاعتدال تدريجيًّا في الليل؛ وذلك بعد توديعنا نجوم الصيف، واستقبالنا "الجبهة"، وهو أول نجوم الخريف لهذا العام، وذلك يوم الخميس 26 ذي الحجة 1439هـ ، وهو ثاني نجوم "سهيل"، وأطول نجومه بـ14 يومًا. وقال "الحصيني": من مظاهر هذا النجم اعتدال جوه في الليل تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا في "الظهيرة". ومطره نافع - بإذن الله -؛ إذ قيل: "ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا".

‏وذكر خبير الطقس والمناخ أن من مظاهر ذلك النجم انخفاض نسبة الرطوبة، وتحدث فيه أمطار أحيانًا، ليس لها علاقة بموسم "الوسم"، وتنخفض فيه نسبة الرطوبة على السواحل، وهو بداية صرام النخيل، وتُغرس فيه فسائل النخيل، وشتل الأشجار، ويُزرع الخضار، ويُنهى فيه عن النوم تحت أديم السماء خوفًا من نزلات البرد.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
08:36 PM

"الحصيني": طالع "الجبهة" يبدأ الخميس.. والنوم تحت أديم السماء يعرِّضك لنزلات البرد

قال تعتدل فيه الحرارة وتنخفض الرطوبة وتُغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار

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فهد العتيبي - الرياض
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30,461

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، بقاء الجو حارًّا في فترة "الظهيرة" مع الاعتدال تدريجيًّا في الليل؛ وذلك بعد توديعنا نجوم الصيف، واستقبالنا "الجبهة"، وهو أول نجوم الخريف لهذا العام، وذلك يوم الخميس 26 ذي الحجة 1439هـ ، وهو ثاني نجوم "سهيل"، وأطول نجومه بـ14 يومًا. وقال "الحصيني": من مظاهر هذا النجم اعتدال جوه في الليل تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًّا في "الظهيرة". ومطره نافع - بإذن الله -؛ إذ قيل: "ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا".

‏وذكر خبير الطقس والمناخ أن من مظاهر ذلك النجم انخفاض نسبة الرطوبة، وتحدث فيه أمطار أحيانًا، ليس لها علاقة بموسم "الوسم"، وتنخفض فيه نسبة الرطوبة على السواحل، وهو بداية صرام النخيل، وتُغرس فيه فسائل النخيل، وشتل الأشجار، ويُزرع الخضار، ويُنهى فيه عن النوم تحت أديم السماء خوفًا من نزلات البرد.

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