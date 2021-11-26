أمانة جدة تُغلق طريق الأمير فيصل بن فهد مؤقتاً

لتحسين الطرق المؤدية إلى منطقة سباق الفورمولا1

أغلقت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع مرور المحافظة، طريق الأمير فيصل بن فهد، الموازي لطريق الكورنيش.

وجاء قرار الإغلاق على خلفية أعمال مشروعات تحسين الطرق المؤدية إلى منطقة سباق الفورمولا1.

وطالبت "الأمانة" سكان الأحياء المجاورة بإبراز العنوان الوطني عند دخولهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن إعادة فتح الطريق ستكون بنهاية يوم غدٍ السبت.