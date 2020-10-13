أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أنه وامتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق؛ أصدر قراراً بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف؛ وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
قرار وزاري.. توطين مهن وأنشطة في الجوف لتمكين السعوديين والسعوديات من الفرص الوظيفية
أصدرته وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع إمارة المنطقة
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أنه وامتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق؛ أصدر قراراً بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف؛ وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.أحمد بن سليمان الراجحي
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قرار وزاري.. توطين مهن وأنشطة في الجوف لتمكين السعوديين والسعوديات من الفرص الوظيفيةعبدالله البرقاوي سبق 2020-10-13
13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:54 PM
قرار وزاري.. توطين مهن وأنشطة في الجوف لتمكين السعوديين والسعوديات من الفرص الوظيفية
أصدرته وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع إمارة المنطقة
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أنه وامتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق؛ أصدر قراراً بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف؛ وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
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