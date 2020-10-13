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قرار وزاري.. توطين مهن وأنشطة في الجوف لتمكين السعوديين والسعوديات من الفرص الوظيفية

أصدرته وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع إمارة المنطقة

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أنه وامتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق؛ أصدر قراراً بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف؛ وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

أحمد بن سليمان الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرار وزاري.. توطين مهن وأنشطة في الجوف لتمكين السعوديين والسعوديات من الفرص الوظيفية
سبق

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أنه وامتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق؛ أصدر قراراً بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف؛ وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
02:54 PM

قرار وزاري.. توطين مهن وأنشطة في الجوف لتمكين السعوديين والسعوديات من الفرص الوظيفية

أصدرته وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع إمارة المنطقة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
15,580

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أنه وامتداداً لمساعي الوزارة في التوطين المناطقي بالشراكة مع إمارات المناطق؛ أصدر قراراً بتوطين عدد من المهن والأنشطة في منطقة الجوف؛ وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية، والتي تسهم في زيادة مشاركتهم في سوق العمل ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

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