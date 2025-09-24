السفارة السعودية في بكين تحتفل باليوم الوطني 89 "همة حتى القمة"

بحضور عدد كبير من الشخصيات الصينية المهمة والسفراء العرب والدبلوماسيين الأجانب

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في بكين احتفالاً كبيراً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور عدد كبير من الشخصيات الصينية المهمة، والسفراء العرب وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية، وسفراء الصين السابقين لدى المملكة، بالإضافة إلى نخبة من الضيوف من مختلف الجنسيات.

وبعد عزف السلامين الوطنيين، ألقى الطفل محمد الماضي كلمة باللغة الصينية في تجسيد واقعي لمبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان باعتماد إدخال اللغة الصينية ضمن المناهج التعليمية السعودية، وكانت كلمة مفعمة بهمة الجيل السعودي الناشئ، واعتزازه بماضي ومستقبل المملكة، ورؤيتها الطموحة 2030، وأثارت إعجاب الحاضرين.

وألقى السفير السعودي كلمة بدأها برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله–، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– بالذكرى الـ89 لليوم الوطني للمملكة.

وأشاد السفير الماضي، بتطور العلاقات السعودية الصينية، والتي تشهد أفضل مراحلها والعمل مع الشريك الصيني لدفع تلك العلاقات إلى آفاق أوسع وأرحب، مبيناً أن جمهورية الصين الشعبية تمثل للمملكة صديقاً مخلصاً وموثوقاً به، مضيفاً: "كلانا نعمل على هذا الأساس ونتطلع في الوقت نفسه إلى تعميق هذه العلاقة الإستراتيجية بمفهومها الشامل، ولقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيارات متبادلة بين القيادتين في كلا البلدين، كان آخرها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– إلى الصين في شهر فبراير الماضي، والتي توجت بتفاهمات مهمة جداً تعكس حرص القيادتين على دفع هذه العلاقات لمستوى أفضل، والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك".

والمملكة تنظر باهتمام خاص إلى علاقتها مع الصين من منظور بعيد المدى وحجر الأساس في ذلك مبادرة الحزام والطريق و"رؤية 2030" بما يخدم تطلعات كلا الطرفين.

وقدّم السفير شكره لوزارة الثقافة السعودية ممثلة في وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، على دعمه في الأمسية، كما قدم شكره لشركتي أرامكو وسابك باعتبارهما إحدى دائم العلاقات السعودية–الصينية، بالإضافة إلى مشاركة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين.

وفي الختام شكر الجميع على الحضور والمشاركة في الاحتفالية.

وألقى نائب وزير الخارجية ومبعوث الحكومة الصينية الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تشاي جون، كلمته بدأها بتقديم التهنئة بذكرى اليوم الوطني الـ89 لحكومة المملكة وللشعب السعودي الصديق، كما عبر خلالها عن الدور المركزي للمملكة في المنطقة والعالم، مشيدا بالتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، مؤكداً المستقبل المشرق للعلاقات السعودية الصينية.

كما تم عرض فيلم وثقافي قصير عن المملكة حكى ماضيها العريق وحاضرها المزهر ومستقبلها المشرق.

وشهد حفل سفارة المملكة في بكين فعاليات ثقافية وشعبية سعودية لافتة، تمثلت في عزف مقطوعات موسيقية سعودية، ومعرضا للفنون التشكيلية والخط العربي، والتعريف بثلاث روايات سعودية ترجمت للغة الصينية، كما قدم للحضور أصنافا متعددة من المطبخ السعودي الثري قام عليها مجموعة من الشباب والشابات السعوديين لاقت اهتمام وإعجاب الحضور.

وقامت بعض وسائل الإعلام الصينية بتغطية الحفل.