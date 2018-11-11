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أمير نجران يوجّه باستئناف الدراسة في 31 مدرسة و4 رياض أطفال

في 6 أحياء.. الحكمي: نعكف خلال الأسبوعين المقبلين على تهيئتها

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باستئناف الدراسة في ٣١ مدرسة و٤ رياض أطفال، في ٦ أحياء، هي: (القابل، الجربة، القعصوم، رجلاء، الفواز، زور آل الحارث).. بين ١٣ مدرسة للبنين و١٨ للبنات.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران، اللواء غازي بن يحيى الألمعي، عزم لجنة من الدفاع المدني وإدارة السلامة الميدانية بإدارة التعليم، على الوقوف على تلك المدارس؛ للتأكد من تطبيق شروط السلامة الوقائية بكل مدرسة، بما يكفل للطالب والطالبة بيئة تعليمية سليمة خالية من المخاطر.

وعبّر مدير تعليم المنطقة، الدكتور محسن بن علي الحكمي، باسم أولياء الأمور وأسرة التعليم، عن شكرهم لأمير المنطقة، على توجيهاته التي تجسّد حرصه على دعم وتسيير الحركة التعليمية بالمنطقة؛ بما يضمن سلامة وأمان الطلاب والطالبات؛ مبيناً أن إدارة التعليم تعكف -خلال الأسبوعين المقبلين- على تهيئة هذه المدارس وصيانتها، وعلى تعديل خطة التوأمة وفق التوزيع السكاني للطلاب والطالبات.

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أمير نجران يوجّه باستئناف الدراسة في 31 مدرسة و4 رياض أطفال
سبق

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باستئناف الدراسة في ٣١ مدرسة و٤ رياض أطفال، في ٦ أحياء، هي: (القابل، الجربة، القعصوم، رجلاء، الفواز، زور آل الحارث).. بين ١٣ مدرسة للبنين و١٨ للبنات.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران، اللواء غازي بن يحيى الألمعي، عزم لجنة من الدفاع المدني وإدارة السلامة الميدانية بإدارة التعليم، على الوقوف على تلك المدارس؛ للتأكد من تطبيق شروط السلامة الوقائية بكل مدرسة، بما يكفل للطالب والطالبة بيئة تعليمية سليمة خالية من المخاطر.

وعبّر مدير تعليم المنطقة، الدكتور محسن بن علي الحكمي، باسم أولياء الأمور وأسرة التعليم، عن شكرهم لأمير المنطقة، على توجيهاته التي تجسّد حرصه على دعم وتسيير الحركة التعليمية بالمنطقة؛ بما يضمن سلامة وأمان الطلاب والطالبات؛ مبيناً أن إدارة التعليم تعكف -خلال الأسبوعين المقبلين- على تهيئة هذه المدارس وصيانتها، وعلى تعديل خطة التوأمة وفق التوزيع السكاني للطلاب والطالبات.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
01:15 PM

أمير نجران يوجّه باستئناف الدراسة في 31 مدرسة و4 رياض أطفال

في 6 أحياء.. الحكمي: نعكف خلال الأسبوعين المقبلين على تهيئتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد باستئناف الدراسة في ٣١ مدرسة و٤ رياض أطفال، في ٦ أحياء، هي: (القابل، الجربة، القعصوم، رجلاء، الفواز، زور آل الحارث).. بين ١٣ مدرسة للبنين و١٨ للبنات.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران، اللواء غازي بن يحيى الألمعي، عزم لجنة من الدفاع المدني وإدارة السلامة الميدانية بإدارة التعليم، على الوقوف على تلك المدارس؛ للتأكد من تطبيق شروط السلامة الوقائية بكل مدرسة، بما يكفل للطالب والطالبة بيئة تعليمية سليمة خالية من المخاطر.

وعبّر مدير تعليم المنطقة، الدكتور محسن بن علي الحكمي، باسم أولياء الأمور وأسرة التعليم، عن شكرهم لأمير المنطقة، على توجيهاته التي تجسّد حرصه على دعم وتسيير الحركة التعليمية بالمنطقة؛ بما يضمن سلامة وأمان الطلاب والطالبات؛ مبيناً أن إدارة التعليم تعكف -خلال الأسبوعين المقبلين- على تهيئة هذه المدارس وصيانتها، وعلى تعديل خطة التوأمة وفق التوزيع السكاني للطلاب والطالبات.

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