سنغافورة تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا
بلغ إجمالي الحالات في البلاد 34884 مصابًا
قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأحد إنها رصدت 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34884 إصابة.
ووفق رويترز ذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.
وكانت سنغافورة سجلت يوم السبت 506 حالات إصابة جديدة بالفيروس.
سنغافورة
فيروس كورونا الجديد
سنغافورة تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-31
قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأحد إنها رصدت 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34884 إصابة.
ووفق رويترز ذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.
وكانت سنغافورة سجلت يوم السبت 506 حالات إصابة جديدة بالفيروس.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:28 PM
سنغافورة تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا
بلغ إجمالي الحالات في البلاد 34884 مصابًا
قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأحد إنها رصدت 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34884 إصابة.
ووفق رويترز ذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.
وكانت سنغافورة سجلت يوم السبت 506 حالات إصابة جديدة بالفيروس.