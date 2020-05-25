النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحركات جديدة.. المعارضة القطرية تنتفض ضد نظام الحمدين

"المري": النظام يقدم تبرعات لمنظمات دولية للسكوت على انتهاكاته

تحرك جديد نفذته المعارضة القطرية لكشف الانتهاكات التى يمارسها تنظيم «الحمدين» الإرهابي ضد قبيلة الغفران، وقبيلة المرة القطريتين، وإقدامه على التهجير القسري لعدد من القبائل القطرية التى انتقدت سياسات النظام القطري.

ووفق ما نقلته "مباشر قطر" تحركات كشف عنها المعارض القطري جابر المري، أحد قيادات قبيلة «الغفران» القطرية، حيث قال إن تحركات القبائل القطرية تسير على 3 اتجاهات، الأولى القانون والمنظمات الدولية، والثانية المنظمات الحقوقية والثالثة الإعلام الدولي.

وأوضح جابر المري أن تلك التحركات تستهدف اعتراف حكومة قطر بحقوق قبيلة «الغفران» كاملة وليس الجنسية فقط، متابعًا: «يجب أن تعترف الحكومة القطرية بالجريمة التي ارتكبتها قبل أي شيء».

جابر المري أكد، خلال تصريحات له، أن القبائل القطرية تجهز زيارات عدة خلال الفترة المقبلة لعدد من البرلمانات الأوروبية، لشرح الانتهاكات التى يمارسها النظام القطري ضد القبائل القطرية، وعلى رأسها قبيلة الغفران.

وقال المعارض القطري إن هناك زيارات عدة تجهز لها قبيلتا آل مرة والغفران القطريتان، وسيتم تحديد وجهتها وموعدها خلال الفترة المقبلة.

ولفت جابر المري إلى أن النظام القطري يقدم تبرعات لمنظمات دولية من أجل دفع مسؤولي تلك المنظمات للسكوت على الانتهاكات التى يمارسها النظام القطري ضد شعبه خوفًا من إيقاف هذا الدعم القطري لتلك المنظمات.

وكان الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة قال في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن تنظيم الحمدين الإرهابي يمارس العنصرية والتفرقة وعدم المساواة والضغط النفسي بطريقة قذرة ضد إخواننا مواطني وأبناء قطر.

وكشف عن أن القبائل القطرية مستمرة بالقضية حتى إنهائها قطريًا أو سوف نتوجه إلى تدويل القضية في حالة تهرب حكومة قطر من إعادة حقوق الغفران.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تحركات جديدة.. المعارضة القطرية تنتفض ضد نظام الحمدين
سبق

تحرك جديد نفذته المعارضة القطرية لكشف الانتهاكات التى يمارسها تنظيم «الحمدين» الإرهابي ضد قبيلة الغفران، وقبيلة المرة القطريتين، وإقدامه على التهجير القسري لعدد من القبائل القطرية التى انتقدت سياسات النظام القطري.

ووفق ما نقلته "مباشر قطر" تحركات كشف عنها المعارض القطري جابر المري، أحد قيادات قبيلة «الغفران» القطرية، حيث قال إن تحركات القبائل القطرية تسير على 3 اتجاهات، الأولى القانون والمنظمات الدولية، والثانية المنظمات الحقوقية والثالثة الإعلام الدولي.

وأوضح جابر المري أن تلك التحركات تستهدف اعتراف حكومة قطر بحقوق قبيلة «الغفران» كاملة وليس الجنسية فقط، متابعًا: «يجب أن تعترف الحكومة القطرية بالجريمة التي ارتكبتها قبل أي شيء».

جابر المري أكد، خلال تصريحات له، أن القبائل القطرية تجهز زيارات عدة خلال الفترة المقبلة لعدد من البرلمانات الأوروبية، لشرح الانتهاكات التى يمارسها النظام القطري ضد القبائل القطرية، وعلى رأسها قبيلة الغفران.

وقال المعارض القطري إن هناك زيارات عدة تجهز لها قبيلتا آل مرة والغفران القطريتان، وسيتم تحديد وجهتها وموعدها خلال الفترة المقبلة.

ولفت جابر المري إلى أن النظام القطري يقدم تبرعات لمنظمات دولية من أجل دفع مسؤولي تلك المنظمات للسكوت على الانتهاكات التى يمارسها النظام القطري ضد شعبه خوفًا من إيقاف هذا الدعم القطري لتلك المنظمات.

وكان الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة قال في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن تنظيم الحمدين الإرهابي يمارس العنصرية والتفرقة وعدم المساواة والضغط النفسي بطريقة قذرة ضد إخواننا مواطني وأبناء قطر.

وكشف عن أن القبائل القطرية مستمرة بالقضية حتى إنهائها قطريًا أو سوف نتوجه إلى تدويل القضية في حالة تهرب حكومة قطر من إعادة حقوق الغفران.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
08:37 PM

تحركات جديدة.. المعارضة القطرية تنتفض ضد نظام الحمدين

"المري": النظام يقدم تبرعات لمنظمات دولية للسكوت على انتهاكاته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
9,590

تحرك جديد نفذته المعارضة القطرية لكشف الانتهاكات التى يمارسها تنظيم «الحمدين» الإرهابي ضد قبيلة الغفران، وقبيلة المرة القطريتين، وإقدامه على التهجير القسري لعدد من القبائل القطرية التى انتقدت سياسات النظام القطري.

ووفق ما نقلته "مباشر قطر" تحركات كشف عنها المعارض القطري جابر المري، أحد قيادات قبيلة «الغفران» القطرية، حيث قال إن تحركات القبائل القطرية تسير على 3 اتجاهات، الأولى القانون والمنظمات الدولية، والثانية المنظمات الحقوقية والثالثة الإعلام الدولي.

وأوضح جابر المري أن تلك التحركات تستهدف اعتراف حكومة قطر بحقوق قبيلة «الغفران» كاملة وليس الجنسية فقط، متابعًا: «يجب أن تعترف الحكومة القطرية بالجريمة التي ارتكبتها قبل أي شيء».

جابر المري أكد، خلال تصريحات له، أن القبائل القطرية تجهز زيارات عدة خلال الفترة المقبلة لعدد من البرلمانات الأوروبية، لشرح الانتهاكات التى يمارسها النظام القطري ضد القبائل القطرية، وعلى رأسها قبيلة الغفران.

وقال المعارض القطري إن هناك زيارات عدة تجهز لها قبيلتا آل مرة والغفران القطريتان، وسيتم تحديد وجهتها وموعدها خلال الفترة المقبلة.

ولفت جابر المري إلى أن النظام القطري يقدم تبرعات لمنظمات دولية من أجل دفع مسؤولي تلك المنظمات للسكوت على الانتهاكات التى يمارسها النظام القطري ضد شعبه خوفًا من إيقاف هذا الدعم القطري لتلك المنظمات.

وكان الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة قال في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن تنظيم الحمدين الإرهابي يمارس العنصرية والتفرقة وعدم المساواة والضغط النفسي بطريقة قذرة ضد إخواننا مواطني وأبناء قطر.

وكشف عن أن القبائل القطرية مستمرة بالقضية حتى إنهائها قطريًا أو سوف نتوجه إلى تدويل القضية في حالة تهرب حكومة قطر من إعادة حقوق الغفران.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,823
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,790
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,139
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,422

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة