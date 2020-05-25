تحركات جديدة.. المعارضة القطرية تنتفض ضد نظام الحمدين

"المري": النظام يقدم تبرعات لمنظمات دولية للسكوت على انتهاكاته

تحرك جديد نفذته المعارضة القطرية لكشف الانتهاكات التى يمارسها تنظيم «الحمدين» الإرهابي ضد قبيلة الغفران، وقبيلة المرة القطريتين، وإقدامه على التهجير القسري لعدد من القبائل القطرية التى انتقدت سياسات النظام القطري.

ووفق ما نقلته "مباشر قطر" تحركات كشف عنها المعارض القطري جابر المري، أحد قيادات قبيلة «الغفران» القطرية، حيث قال إن تحركات القبائل القطرية تسير على 3 اتجاهات، الأولى القانون والمنظمات الدولية، والثانية المنظمات الحقوقية والثالثة الإعلام الدولي.

وأوضح جابر المري أن تلك التحركات تستهدف اعتراف حكومة قطر بحقوق قبيلة «الغفران» كاملة وليس الجنسية فقط، متابعًا: «يجب أن تعترف الحكومة القطرية بالجريمة التي ارتكبتها قبل أي شيء».

جابر المري أكد، خلال تصريحات له، أن القبائل القطرية تجهز زيارات عدة خلال الفترة المقبلة لعدد من البرلمانات الأوروبية، لشرح الانتهاكات التى يمارسها النظام القطري ضد القبائل القطرية، وعلى رأسها قبيلة الغفران.

وقال المعارض القطري إن هناك زيارات عدة تجهز لها قبيلتا آل مرة والغفران القطريتان، وسيتم تحديد وجهتها وموعدها خلال الفترة المقبلة.

ولفت جابر المري إلى أن النظام القطري يقدم تبرعات لمنظمات دولية من أجل دفع مسؤولي تلك المنظمات للسكوت على الانتهاكات التى يمارسها النظام القطري ضد شعبه خوفًا من إيقاف هذا الدعم القطري لتلك المنظمات.

وكان الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة قال في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن تنظيم الحمدين الإرهابي يمارس العنصرية والتفرقة وعدم المساواة والضغط النفسي بطريقة قذرة ضد إخواننا مواطني وأبناء قطر.

وكشف عن أن القبائل القطرية مستمرة بالقضية حتى إنهائها قطريًا أو سوف نتوجه إلى تدويل القضية في حالة تهرب حكومة قطر من إعادة حقوق الغفران.