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"تعليم الرياض".. رياض الأطفال تعقد لقاءها الأول استعداداً للعام الدراسي الجديد

تحت شعار "نحو ممارسات تربوية هادفة".. لتوضيح مهام المعلمين ومواكبة المستجدات

عقدت إدارة رياض الأطفال التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لقاءها الأول برئيسات ومشرفات وحدة رياض الأطفال بمكاتب التعليم؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢-١٤٤٣هـ عن بُعد.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال مشاعل بنت محمد السليمي، أن اللقاء عقد بهدف بداية جادة للعام الدراسي، خاصة لمرحلة رياض الأطفال باعتبارها مرحلة تأسيسية يتلقى فيها الأطفال المفاهيم، حيث من المهم احترام الطفل ومعاملته بأسلوب تربوي يُشعره بقيمته ويُعزز ثقته في نفسه، ويغرس في داخله القيم الإسلامية النبيلة، ويكسبه السلوك الإيجابي إزاء الآخرين، بغض النظر عن اختلاف العرق واللون، والتواصل الفاعل مع المحيطين به؛ ليكون عضواً فاعلاً قادراً على المساهمة في خدمة دينه ووطنه، ومن المهم استثمار المواقف التعليمية لتحقيق الأهداف التربوية وتطويع التقنية لمساعدة الأطفال على تنمية مواهبهم ودفعهم نحو المعرفة والاستكشاف.

وأشارت "السليمي" إلى أن اللقاء تطرق إلى المهام المتعددة المنوطة بمعلمة رياض الأطفال، ومنها مواكبة المستجدات، وتنمية الذات وتطوير الكفايات العلمية والمهنية والتربوية، من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها النهوض بالمتطلبات الوظيفية، وكذلك متابعة الأطفال خلال فترات البرنامج اليومي؛ حفاظاً على سلامتهم، مع توجيه سلوكهم بما يتناسب والخصائص النمائية لهذه المرحلة، فضلاً عن تقويم جوانب العملية التعليمية، ومنها أنشطة المنهج وبيئات التعلم والممارسات والاستراتيجيات والمواد التعليمية، وكذلك تطوير النتائج لتحقيق الأهداف ورفع مستوى جودة التعليم والتعلم.

وأضافت "السليمي" أن اللقاء تطرق أيضا إلى بناء علاقة إيجابية مع أسر الأطفال؛ دعماً لجوانب نمو أطفالهم وتلبية احتياجاتهم، كما تتضمن المسؤوليات الوظيفية لمعلمة رياض الأطفال المشاركة في إعداد البحوث التخصصية أو التربوية، والاستفادة من نتائجها لدى جميع الرتب التعليمية، مع تنفيذ البحوث الإجرائية من قبل المعلم الخبير.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بالدليلين المدرسي والإشرافي للنماذج التشغيلية، وكذلك الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، كما استعرض اللقاء الخطة التشغيلية لإدارة رياض الأطفال. واختُتِمَ الاجتماع بتوجيهات وتعليمات عامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض".. رياض الأطفال تعقد لقاءها الأول استعداداً للعام الدراسي الجديد
سبق

عقدت إدارة رياض الأطفال التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لقاءها الأول برئيسات ومشرفات وحدة رياض الأطفال بمكاتب التعليم؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢-١٤٤٣هـ عن بُعد.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال مشاعل بنت محمد السليمي، أن اللقاء عقد بهدف بداية جادة للعام الدراسي، خاصة لمرحلة رياض الأطفال باعتبارها مرحلة تأسيسية يتلقى فيها الأطفال المفاهيم، حيث من المهم احترام الطفل ومعاملته بأسلوب تربوي يُشعره بقيمته ويُعزز ثقته في نفسه، ويغرس في داخله القيم الإسلامية النبيلة، ويكسبه السلوك الإيجابي إزاء الآخرين، بغض النظر عن اختلاف العرق واللون، والتواصل الفاعل مع المحيطين به؛ ليكون عضواً فاعلاً قادراً على المساهمة في خدمة دينه ووطنه، ومن المهم استثمار المواقف التعليمية لتحقيق الأهداف التربوية وتطويع التقنية لمساعدة الأطفال على تنمية مواهبهم ودفعهم نحو المعرفة والاستكشاف.

وأشارت "السليمي" إلى أن اللقاء تطرق إلى المهام المتعددة المنوطة بمعلمة رياض الأطفال، ومنها مواكبة المستجدات، وتنمية الذات وتطوير الكفايات العلمية والمهنية والتربوية، من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها النهوض بالمتطلبات الوظيفية، وكذلك متابعة الأطفال خلال فترات البرنامج اليومي؛ حفاظاً على سلامتهم، مع توجيه سلوكهم بما يتناسب والخصائص النمائية لهذه المرحلة، فضلاً عن تقويم جوانب العملية التعليمية، ومنها أنشطة المنهج وبيئات التعلم والممارسات والاستراتيجيات والمواد التعليمية، وكذلك تطوير النتائج لتحقيق الأهداف ورفع مستوى جودة التعليم والتعلم.

وأضافت "السليمي" أن اللقاء تطرق أيضا إلى بناء علاقة إيجابية مع أسر الأطفال؛ دعماً لجوانب نمو أطفالهم وتلبية احتياجاتهم، كما تتضمن المسؤوليات الوظيفية لمعلمة رياض الأطفال المشاركة في إعداد البحوث التخصصية أو التربوية، والاستفادة من نتائجها لدى جميع الرتب التعليمية، مع تنفيذ البحوث الإجرائية من قبل المعلم الخبير.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بالدليلين المدرسي والإشرافي للنماذج التشغيلية، وكذلك الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، كما استعرض اللقاء الخطة التشغيلية لإدارة رياض الأطفال. واختُتِمَ الاجتماع بتوجيهات وتعليمات عامة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
02:51 PM

"تعليم الرياض".. رياض الأطفال تعقد لقاءها الأول استعداداً للعام الدراسي الجديد

تحت شعار "نحو ممارسات تربوية هادفة".. لتوضيح مهام المعلمين ومواكبة المستجدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت إدارة رياض الأطفال التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لقاءها الأول برئيسات ومشرفات وحدة رياض الأطفال بمكاتب التعليم؛ استعداداً للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢-١٤٤٣هـ عن بُعد.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال مشاعل بنت محمد السليمي، أن اللقاء عقد بهدف بداية جادة للعام الدراسي، خاصة لمرحلة رياض الأطفال باعتبارها مرحلة تأسيسية يتلقى فيها الأطفال المفاهيم، حيث من المهم احترام الطفل ومعاملته بأسلوب تربوي يُشعره بقيمته ويُعزز ثقته في نفسه، ويغرس في داخله القيم الإسلامية النبيلة، ويكسبه السلوك الإيجابي إزاء الآخرين، بغض النظر عن اختلاف العرق واللون، والتواصل الفاعل مع المحيطين به؛ ليكون عضواً فاعلاً قادراً على المساهمة في خدمة دينه ووطنه، ومن المهم استثمار المواقف التعليمية لتحقيق الأهداف التربوية وتطويع التقنية لمساعدة الأطفال على تنمية مواهبهم ودفعهم نحو المعرفة والاستكشاف.

وأشارت "السليمي" إلى أن اللقاء تطرق إلى المهام المتعددة المنوطة بمعلمة رياض الأطفال، ومنها مواكبة المستجدات، وتنمية الذات وتطوير الكفايات العلمية والمهنية والتربوية، من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة والدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها النهوض بالمتطلبات الوظيفية، وكذلك متابعة الأطفال خلال فترات البرنامج اليومي؛ حفاظاً على سلامتهم، مع توجيه سلوكهم بما يتناسب والخصائص النمائية لهذه المرحلة، فضلاً عن تقويم جوانب العملية التعليمية، ومنها أنشطة المنهج وبيئات التعلم والممارسات والاستراتيجيات والمواد التعليمية، وكذلك تطوير النتائج لتحقيق الأهداف ورفع مستوى جودة التعليم والتعلم.

وأضافت "السليمي" أن اللقاء تطرق أيضا إلى بناء علاقة إيجابية مع أسر الأطفال؛ دعماً لجوانب نمو أطفالهم وتلبية احتياجاتهم، كما تتضمن المسؤوليات الوظيفية لمعلمة رياض الأطفال المشاركة في إعداد البحوث التخصصية أو التربوية، والاستفادة من نتائجها لدى جميع الرتب التعليمية، مع تنفيذ البحوث الإجرائية من قبل المعلم الخبير.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بالدليلين المدرسي والإشرافي للنماذج التشغيلية، وكذلك الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، كما استعرض اللقاء الخطة التشغيلية لإدارة رياض الأطفال. واختُتِمَ الاجتماع بتوجيهات وتعليمات عامة.

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