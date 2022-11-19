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"غرفة مكة" تطلق مؤتمر شركاء المحاماة لتعزيز أداء المحامين والموثقين

"الروقي": يستهدف المحامين والمتدربين والارتقاء بالمهنة محليًا ودوليًا

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم ‪الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤتمر شركاء المحاماة في المملكة العربية السعودية برعاية سمو ‫الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة والذي تنظمه لجنة المحامين والموثقين، برعاية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي.

وأوضح رئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة بدر بن فرحان الروقي أن المؤتمر الذي يستهدف المحامين، والمستشارين القانونيين، والمحامين المتدربين، يسعى إلى الارتقاء بشركات المحاماة الوطنية، ورفع مستوى جودة تلك الشركات، مع الاستفادة من نماذج شركات المحاماة الناجحة دوليًا، وبيان مساهمة نظام الشركات المهنية الجديد في رفع مستوى شركات المحاماة، فضلاً عن بيان مقومات نجاح شركات المحاماة إقليميًا وعالميًا.

وأضاف، أن المؤتمر الذي يأتي بعنوان "نحو مستقبل أفضل" سيشهد زخمًا هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، من حيث الحضور والمحاضرين، حيث سيقدم ستة من الخبراء والمختصين محاضرات إثرائية متنوعة عبر ثلاث جلسات، تختتم بتوصيات من شأنها تعزيز أعمال قطاع المحاماة والتوثيق.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجلسة الأولى سيديرها المحامي الدكتور فيصل سعد العصيمي ستكون بعنوان "شركات المحاماة، الواقع والمستقبل"، يتخللها حديث عن واقع الكيانات القانونية السعودية، يقدمه المحامي الدكتور عدلي علي عبد الوهاب حماد، يعقبه المحامي الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم، بالحديث عن مستقبل شركات المحاماة في المملكة.

وتبدأ الجلسة الثانية فترة حوارية بعنوان "تجارب إقليمية ودولية ناجحة لشركات المحاماة"، ويدير الحوار المحامي عبد الله أحمد الرشودي، ويقدم فيها المحامي سامح خضير حديثًا عن مقومات نجاح شركات المحاماة، يعقبه المحامي حسن الشقصي بالحديث عن نماذج الشركات الناجحة إقليميًا وعالميًا.


في الجلسة الثالثة التي يديرها المحامي محمد حسن نهار، وعنوانها نظام الشركات المهنية وأثره على شركات المحاماة، ويتناول فيها المحامي حسان إبراهيم السيف نظام الشركات المهنية السعودي الجديد، يعقبه المحامي الدكتور أحمد عبد العزيز الصقيه بالحديث عن أصول تأسيس شركات مهنية مميزة.


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"غرفة مكة" تطلق مؤتمر شركاء المحاماة لتعزيز أداء المحامين والموثقين
سبق

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم ‪الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤتمر شركاء المحاماة في المملكة العربية السعودية برعاية سمو ‫الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة والذي تنظمه لجنة المحامين والموثقين، برعاية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي.

وأوضح رئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة بدر بن فرحان الروقي أن المؤتمر الذي يستهدف المحامين، والمستشارين القانونيين، والمحامين المتدربين، يسعى إلى الارتقاء بشركات المحاماة الوطنية، ورفع مستوى جودة تلك الشركات، مع الاستفادة من نماذج شركات المحاماة الناجحة دوليًا، وبيان مساهمة نظام الشركات المهنية الجديد في رفع مستوى شركات المحاماة، فضلاً عن بيان مقومات نجاح شركات المحاماة إقليميًا وعالميًا.

وأضاف، أن المؤتمر الذي يأتي بعنوان "نحو مستقبل أفضل" سيشهد زخمًا هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، من حيث الحضور والمحاضرين، حيث سيقدم ستة من الخبراء والمختصين محاضرات إثرائية متنوعة عبر ثلاث جلسات، تختتم بتوصيات من شأنها تعزيز أعمال قطاع المحاماة والتوثيق.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجلسة الأولى سيديرها المحامي الدكتور فيصل سعد العصيمي ستكون بعنوان "شركات المحاماة، الواقع والمستقبل"، يتخللها حديث عن واقع الكيانات القانونية السعودية، يقدمه المحامي الدكتور عدلي علي عبد الوهاب حماد، يعقبه المحامي الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم، بالحديث عن مستقبل شركات المحاماة في المملكة.

وتبدأ الجلسة الثانية فترة حوارية بعنوان "تجارب إقليمية ودولية ناجحة لشركات المحاماة"، ويدير الحوار المحامي عبد الله أحمد الرشودي، ويقدم فيها المحامي سامح خضير حديثًا عن مقومات نجاح شركات المحاماة، يعقبه المحامي حسن الشقصي بالحديث عن نماذج الشركات الناجحة إقليميًا وعالميًا.


في الجلسة الثالثة التي يديرها المحامي محمد حسن نهار، وعنوانها نظام الشركات المهنية وأثره على شركات المحاماة، ويتناول فيها المحامي حسان إبراهيم السيف نظام الشركات المهنية السعودي الجديد، يعقبه المحامي الدكتور أحمد عبد العزيز الصقيه بالحديث عن أصول تأسيس شركات مهنية مميزة.


19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
01:20 AM

"غرفة مكة" تطلق مؤتمر شركاء المحاماة لتعزيز أداء المحامين والموثقين

"الروقي": يستهدف المحامين والمتدربين والارتقاء بالمهنة محليًا ودوليًا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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تنطلق في الخامسة من مساء اليوم ‪الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مؤتمر شركاء المحاماة في المملكة العربية السعودية برعاية سمو ‫الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة والذي تنظمه لجنة المحامين والموثقين، برعاية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي.

وأوضح رئيس لجنة المحامين والموثقين بغرفة مكة المكرمة بدر بن فرحان الروقي أن المؤتمر الذي يستهدف المحامين، والمستشارين القانونيين، والمحامين المتدربين، يسعى إلى الارتقاء بشركات المحاماة الوطنية، ورفع مستوى جودة تلك الشركات، مع الاستفادة من نماذج شركات المحاماة الناجحة دوليًا، وبيان مساهمة نظام الشركات المهنية الجديد في رفع مستوى شركات المحاماة، فضلاً عن بيان مقومات نجاح شركات المحاماة إقليميًا وعالميًا.

وأضاف، أن المؤتمر الذي يأتي بعنوان "نحو مستقبل أفضل" سيشهد زخمًا هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، من حيث الحضور والمحاضرين، حيث سيقدم ستة من الخبراء والمختصين محاضرات إثرائية متنوعة عبر ثلاث جلسات، تختتم بتوصيات من شأنها تعزيز أعمال قطاع المحاماة والتوثيق.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجلسة الأولى سيديرها المحامي الدكتور فيصل سعد العصيمي ستكون بعنوان "شركات المحاماة، الواقع والمستقبل"، يتخللها حديث عن واقع الكيانات القانونية السعودية، يقدمه المحامي الدكتور عدلي علي عبد الوهاب حماد، يعقبه المحامي الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم، بالحديث عن مستقبل شركات المحاماة في المملكة.

وتبدأ الجلسة الثانية فترة حوارية بعنوان "تجارب إقليمية ودولية ناجحة لشركات المحاماة"، ويدير الحوار المحامي عبد الله أحمد الرشودي، ويقدم فيها المحامي سامح خضير حديثًا عن مقومات نجاح شركات المحاماة، يعقبه المحامي حسن الشقصي بالحديث عن نماذج الشركات الناجحة إقليميًا وعالميًا.


في الجلسة الثالثة التي يديرها المحامي محمد حسن نهار، وعنوانها نظام الشركات المهنية وأثره على شركات المحاماة، ويتناول فيها المحامي حسان إبراهيم السيف نظام الشركات المهنية السعودي الجديد، يعقبه المحامي الدكتور أحمد عبد العزيز الصقيه بالحديث عن أصول تأسيس شركات مهنية مميزة.


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