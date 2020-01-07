مستشفيات المدينة وشهادة "سباهي" .. كيف كان الاعتماد وهي بهذه الحالة؟

"الإخبارية" تسلّط الضوء على معاناة أهالي المنطقة تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"

تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، سلّطت قناة "الإخبارية" الضوء على معاناة أهالي المدينة المنوّرة مع مستشفيات المنطقة مع تكرار الحوادث التي مرّ بها مستشفى الملك فهد من انقطاع المياه، وحادثة وجود مريضة منوّمة خارج مستشفى أُحد.

وقال الزميل خالد الشاماني؛ في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن مشكلة مستشفيات المدينة المنوّرة مزمنة، ومُنحت شهادة اعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وهي بهذه الحالة؛ فضلاً عن المواعيد التي تمتد إلى أشهر عدة وربما تصل إلى 6 أشهر، وكذلك ضعف البنية التحتية التي تحتاج إلى صيانة بالكامل، وخاصة مستشفى الملك فهد ومستشفى أُحد.

وأكّد الزميل الشاماني؛ أن عدد الأسرّة في مستشفيات المدينة المنوّرة لا يتجاوز 700 سرير، واستبشرنا بافتتاح مستشفى المدينة العام الذي يعمل حالياً بسعة سريرية 50 سريراً، إلا أن إغلاق مستشفى الأنصار أفقد "الصحة" في المدينة 90 سريراً.

وتمنى الشاماني؛ من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ زيارة المدينة المنوّرة، والالتقاء بالأهالي والمراجعين والاطلاع على الخدمات الصحية في طيبة الطيبة، مستفهماً من وزارة الصحة حول كيفية حصول مستشفيات المدينة المنوّرة على شهادة اعتماد المنشآت الصحية "سباهي".