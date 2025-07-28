النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة

أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".

وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة
سبق

أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".

وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:19 PM

"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
149

أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".

وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,220
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,355
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,290
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,191

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة