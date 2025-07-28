"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة
أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".
وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.
"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-28
أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".
وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:19 PM
"الزين" ينضم لصفوف الرائد لثلاث سنوات مقبلة
أعلنت إدارة نادي الرائد التعاقد مع اللاعب أحمد الزين قادمًا من الأهلي.
وقال الرائد عبر حسابه الرسمي:" تم توقيع عقد مع اللاعب "الزين" 27 عامًا في عقد يمتد لثلاث سنوات".
وسبق لأحمد الزين تمثيل أندية الأهلي والتعاون والفيحاء والقادسية، قبل انتقاله إلى صفوف الرائد.