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"إغاثي الملك" يقيم فعالية حول مناهضة العنف ضد المرأة باليمن

ضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، فعالية لمناهضة العنف ضد المرأة في اليمن، وذلك احتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والحملة الأممية المصاحبة له.

وتشهد الفعالية العديد من الأنشطة المخصصة للمرأة، متضمنة إقامة مخيم الحماية والمخيم الصحي لتقديم الخدمات للنساء في المناطق النائية والمهمشة، وكذلك إطلاق مسابقة معرض للرسومات بعنوان (ارسم حلمك)، إضافة إلى عرض مقاطع مرئية لنساء نموذجيات أظهرن قدرة كبيرة في التغلب على ظروفهن الصعبة.

وأشاد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن عصام وادي بدعم المركز في تمكين المرأة اجتماعيا، ودوره في مناهضة العنف ضدها من خلال رفع الوعي على المستوى الاجتماعي.

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

على جانب آخر واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 18 حتى 24 نوفمبر 2021م ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 29 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 8 حملات رش لمكافحة نواقل الأمراض، استفاد منه 8.400 فرد.

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"إغاثي الملك" يقيم فعالية حول مناهضة العنف ضد المرأة باليمن
سبق

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، فعالية لمناهضة العنف ضد المرأة في اليمن، وذلك احتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والحملة الأممية المصاحبة له.

وتشهد الفعالية العديد من الأنشطة المخصصة للمرأة، متضمنة إقامة مخيم الحماية والمخيم الصحي لتقديم الخدمات للنساء في المناطق النائية والمهمشة، وكذلك إطلاق مسابقة معرض للرسومات بعنوان (ارسم حلمك)، إضافة إلى عرض مقاطع مرئية لنساء نموذجيات أظهرن قدرة كبيرة في التغلب على ظروفهن الصعبة.

وأشاد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن عصام وادي بدعم المركز في تمكين المرأة اجتماعيا، ودوره في مناهضة العنف ضدها من خلال رفع الوعي على المستوى الاجتماعي.

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

على جانب آخر واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 18 حتى 24 نوفمبر 2021م ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 29 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 8 حملات رش لمكافحة نواقل الأمراض، استفاد منه 8.400 فرد.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:06 PM

"إغاثي الملك" يقيم فعالية حول مناهضة العنف ضد المرأة باليمن

ضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، فعالية لمناهضة العنف ضد المرأة في اليمن، وذلك احتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والحملة الأممية المصاحبة له.

وتشهد الفعالية العديد من الأنشطة المخصصة للمرأة، متضمنة إقامة مخيم الحماية والمخيم الصحي لتقديم الخدمات للنساء في المناطق النائية والمهمشة، وكذلك إطلاق مسابقة معرض للرسومات بعنوان (ارسم حلمك)، إضافة إلى عرض مقاطع مرئية لنساء نموذجيات أظهرن قدرة كبيرة في التغلب على ظروفهن الصعبة.

وأشاد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن عصام وادي بدعم المركز في تمكين المرأة اجتماعيا، ودوره في مناهضة العنف ضدها من خلال رفع الوعي على المستوى الاجتماعي.

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

على جانب آخر واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 18 حتى 24 نوفمبر 2021م ضخ 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من مياه الاستخدام المنزلي، وتنفيذ 29 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 8 حملات رش لمكافحة نواقل الأمراض، استفاد منه 8.400 فرد.

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