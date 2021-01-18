لص سرق سيارة سيدة.. ثم عاد ليوبخها لـ"فعلتها المشينة"

قبل أن يأخذ سيارتها مرة أخرى ويغادر

أن تتعرض سيارتك للسرقة أمر وارد؛ لكن أن يعود اللص ليوبخك ويهدد بالاتصال بالشرطة لـ"لفعلتك الشنيعة"؛ فتلك حادثة تدعو إلى الاستغراب.

وبحسب موقع "أوريغون لايف" قالت الشرطة بمدينة بيفرتون في ولاية أوريغون الأمريكية: إن رجلًا نجح في سرقة سيارة دفع رفاعي كانت تقف أمام أحد المتاجر؛ لكن ذلك اللص عاد أدراجه وانتظر وصول صاحبة السيارة ليهددها أنه سيتصل بالشرطة في حال كررت "فعلتها المشينة".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، أن سيدة كانت قد أوقفت سيارتها عند التاسعة صباحًا أمام متجر بغرض شراء بعض الحاجيات بسرعة، قبل أن تتابع طريقها إلى منزلها.

لكنها خرجت لتجد أن سيارتها قد سُرقت؛ لأنها تركت المفتاح داخلها على اعتبار أن دخولها إلى المتجر لن يستغرق سوى بضع دقائق قليلة؛ مما جعل اللص ينجح في قيادتها بعيدًا، حسب موقع "الحرة".

وبينما هي مذهولة من الموقف، سرعان ما رأت رجلًا غريبًا يقود سيارتها عائدًا إليها، ولكن وقبل أن تكتمل فرحتها، أخد ذلك اللص يصرخ مهددًا قائلًا لها: "كيف لك أن تنسي طفلك الصغير في المقعد الخلفي، إذا فعلتِ ذلك مرة أخرى سأبلغ الشرطة"، ثم طلب منها أن تأخذ طفلها البالغ من العمر 4 أعوام، قبل أن ينطلق بسيارتها المسروقة بعيدًا مرة أخرى.

وقالت الشرطة: إن سارق سيارة اكتشف طفلًا صغيرًا في المقعد الخلفي لسيارة الدفع الرباعي التي كان يقودها يوم السبت في بيفرتون، فعاد إلى والدة الطفل، وطالبها بإخراج الطفل من المقعد الخلفي وقاد السيارة مرة أخرى.

وقال الضابط "مات هندرسون": إن تلك السيدة أوقفت سيارتها قبالة المحل وتركتها المحرك يدور، معتقدة أن الأمور ستكون على ما يرام؛ خاصة وأن السيارة والطفل كانا على مرأى نظرها من داخل متجر البقالة.

وتابع: "ما فعلته تلك السيدة لم يكن جريمة؛ ولكنه كان خطأ فادحًا، وهذا درس للجميع بأن يُغلقوا سياراتهم ويأخذوا المفاتيح معهم مهما كان وقت خروجهم قليلًا".

وأضاف هندرسون: "من الواضح، أننا ممتنون لأنه أعاد الطفل الصغير"؛ مشيرًا إلى أن اللص رجل في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره.