رحل "رواف" وبقيت إنسانية "ولي العهد".. هنا القصة كاملة وما قاله والده

تُوفِّي بعد رحلة علاج بالسعودية تكفَّل بها "محمد بن سلمان" امتدت عامًا كاملاً

تُوفِّي الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان بعد رحلة علاج في السعودية، تكفل بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، امتدت عامًا كاملاً، بعد أن أُصيب بورم خبيث، وتعذَّر علاجه في دولة اليمن.

وتفصيلاً، نشرت صحيفة "سبق" معاناة الطفل "رواف" في شهر رمضان الماضي، وبعد ساعات من نشر المعاناة وجَّه ولي العهد بنقله إلى السعودية، وتكفُّله بعلاجه الكامل على نفقته الخاصة؛ إذ كان "رواف" مصابًا بورم خبيث منذ ولادته بعد أن سبب له الحبل السري اختناقًا بعد التفافه حول رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، وأُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد إثره عينه اليمنى.

واستكمل الطفل "رواف" علاجه في أحد المستشفيات المتخصصة بالسعودية خلال ما يقارب العام على نفقة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حتى وافته المنية قبل أيام من دخول شهر رمضان الحالي.

ورفع جابر آل عوفان، والد الطفل رواف، شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكفله بعلاج طفله طوال الفترة السابقة، وتذليل العقبات كافة حتى وصوله للمملكة بعد أن تم نقله من اليمن. كما قدم شكره للسفير السعودي في اليمن، وجميع مَن سهل علاج طفله.

واعتبر "آل عوفان" أن ما قدمته السعودية لطفله امتداد لاهتمامها بالشعب اليمني، وتقديمها العمل الإنساني في اليمن، وتلمسها حاجة الشعوب العربية والإسلامية، التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامها.

وقال "آل عوفان": "الحمد لله على قضائه وقدره. وجدنا اهتمامًا ملموسًا، وعناية فائقة، وتعاملاً راقيًا من جميع أفراد الطاقم الطبي طوال فترة بقائنا في المستشفى. ووفاة ابني رواف كانت بأمر الله وقضائه وقدره، ولا راد لذلك. ودعواتنا لن تتوقف أن يطيل الله عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب الأيادي البيضاء وسند الضعفاء. متمنيًا أن أقابل ولي العهد، وأنقل له مشاعري وشكري على احتضان حالة ابني طيلة الفترة السابقة. كما لا أنسى أن أشكر صحيفة (سبق) التي كانت سببًا بعد الله في نشر حالة ابني، ونقل مناشدتي، ووصولها لولي العهد".

وحركت إنسانية ولي العهد وتعاطفه مع "رواف" قريحة والده "آل عوفان" في قصائد عدة، كانت آخرها:

الشكر للي حاطنا باهتمامه

ولي عهد المملكة وابنها البار

‏يا مجد متوارث لنسل الشهامة

الشكر لك يا سيدي ليل ونهار

يا معجب التاريخ هامة وقامة

يا فزعة المحتاج ومزبن الجار

يا منبع الطيبة وتاج الكرامة

الله يبيض وجهك بكل مقدار

والحمد لله كل شيء بختامه

‏حكمة إله الكون قادر وجبار

رواف ينقل لك دعاه وسلامه

ويقول لك مشكور يا نسل الأخيار

عطاك عمره وانتقل للقيامة

والحمد لله كلنا تحت الأقدار

ما باقي إلا نستظل بمقامه



فمقابلك يا سيدي حلم الأعمار