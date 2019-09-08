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أول قرار لـ "ترامب" عقب مقتل جندي أمريكي على يد "طالبان"

الحركة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً بكابول

قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس السبت، إلغاء مفاوضات السلام مع حركة "طالبان"، بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجومٍ في كابل أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصاً آخرين.

وأضاف ترامب؛ على صفحته في "تويتر"، بحسب "رويترز"، أنه كان يعتزم عقد اجتماع سرّي مع "كِبار زعماء طالبان"، يوم الأحد، في مجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، وكان يعتزم أيضاً الاجتماع مع الرئيس الأفغاني؛ لافتاً إلى أنه ألغى على الفور المحادثات عندما أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال ترامب: "إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقفٍ لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جداً، بل يقتلون 12 شخصاً بريئاً، فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاقٍ مجدٍ بأيِّ حالٍ".

وشنّ مقاتلو "طالبان"، الذين يسيطرون حالياً على أكبر مساحة من الأراضي منذ 2001، هجماتٍ جديدة على مدينتَي قندوز وبيل خمري الشماليتين خلال الأسبوع الماضي، ونفّذوا تفجيريْن انتحارييْن كبيريْن في العاصمة كابل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أول قرار لـ "ترامب" عقب مقتل جندي أمريكي على يد "طالبان"
سبق

قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس السبت، إلغاء مفاوضات السلام مع حركة "طالبان"، بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجومٍ في كابل أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصاً آخرين.

وأضاف ترامب؛ على صفحته في "تويتر"، بحسب "رويترز"، أنه كان يعتزم عقد اجتماع سرّي مع "كِبار زعماء طالبان"، يوم الأحد، في مجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، وكان يعتزم أيضاً الاجتماع مع الرئيس الأفغاني؛ لافتاً إلى أنه ألغى على الفور المحادثات عندما أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال ترامب: "إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقفٍ لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جداً، بل يقتلون 12 شخصاً بريئاً، فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاقٍ مجدٍ بأيِّ حالٍ".

وشنّ مقاتلو "طالبان"، الذين يسيطرون حالياً على أكبر مساحة من الأراضي منذ 2001، هجماتٍ جديدة على مدينتَي قندوز وبيل خمري الشماليتين خلال الأسبوع الماضي، ونفّذوا تفجيريْن انتحارييْن كبيريْن في العاصمة كابل.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
08:40 AM

أول قرار لـ "ترامب" عقب مقتل جندي أمريكي على يد "طالبان"

الحركة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً بكابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس السبت، إلغاء مفاوضات السلام مع حركة "طالبان"، بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجومٍ في كابل أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصاً آخرين.

وأضاف ترامب؛ على صفحته في "تويتر"، بحسب "رويترز"، أنه كان يعتزم عقد اجتماع سرّي مع "كِبار زعماء طالبان"، يوم الأحد، في مجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، وكان يعتزم أيضاً الاجتماع مع الرئيس الأفغاني؛ لافتاً إلى أنه ألغى على الفور المحادثات عندما أعلنت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال ترامب: "إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقفٍ لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جداً، بل يقتلون 12 شخصاً بريئاً، فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاقٍ مجدٍ بأيِّ حالٍ".

وشنّ مقاتلو "طالبان"، الذين يسيطرون حالياً على أكبر مساحة من الأراضي منذ 2001، هجماتٍ جديدة على مدينتَي قندوز وبيل خمري الشماليتين خلال الأسبوع الماضي، ونفّذوا تفجيريْن انتحارييْن كبيريْن في العاصمة كابل.

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