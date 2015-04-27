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مكة.. إغلاق 8 منشآت مخالفة وإتلاف 250 عبوة مياه زمزم مجهولة

ضمن جولات البلديات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ثمانية منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ضمن جولات البلديات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، ولتوفير بيئة صحية آمنة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت بلدية العزيزية الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق سبع منشآت لتهاونها بتطبيق التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وأشارت البلدية إلى مصادرة 2 طن من الباعة الجائلين بسوق الجولات، تشتمل على طاولات وديكورات عرض لأجهزة الجولات وإكسسواراتها وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جانبها، نفذت بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع ضمن نطاقها الاشرافي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 252 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر، و30 عبوة سوبيا مجهولة المصدر، إضافةً إلى 100 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها جميعًا لجمعية حفظ النعمة.

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مكة.. إغلاق 8 منشآت مخالفة وإتلاف 250 عبوة مياه زمزم مجهولة
سبق

أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ثمانية منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ضمن جولات البلديات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، ولتوفير بيئة صحية آمنة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت بلدية العزيزية الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق سبع منشآت لتهاونها بتطبيق التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وأشارت البلدية إلى مصادرة 2 طن من الباعة الجائلين بسوق الجولات، تشتمل على طاولات وديكورات عرض لأجهزة الجولات وإكسسواراتها وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جانبها، نفذت بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع ضمن نطاقها الاشرافي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 252 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر، و30 عبوة سوبيا مجهولة المصدر، إضافةً إلى 100 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها جميعًا لجمعية حفظ النعمة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:14 PM

مكة.. إغلاق 8 منشآت مخالفة وإتلاف 250 عبوة مياه زمزم مجهولة

ضمن جولات البلديات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ثمانية منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ضمن جولات البلديات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، ولتوفير بيئة صحية آمنة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت بلدية العزيزية الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق سبع منشآت لتهاونها بتطبيق التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وأشارت البلدية إلى مصادرة 2 طن من الباعة الجائلين بسوق الجولات، تشتمل على طاولات وديكورات عرض لأجهزة الجولات وإكسسواراتها وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جانبها، نفذت بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع ضمن نطاقها الاشرافي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 252 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر، و30 عبوة سوبيا مجهولة المصدر، إضافةً إلى 100 كجم من الخضراوات والفواكه، وجرى تسليمها جميعًا لجمعية حفظ النعمة.

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