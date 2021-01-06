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الصحة العالمية: مستاؤون لمنع الصين دخول خبراء كورونا دوليين أراضيها

قالت: نأمل أن يكون الأمر مجرد مشكلة لوجستية وبيروقراطية يمكن أن نحلها

عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛ عن "استياء المنظمة الشديد"؛ لعدم سماح الصين -حتى الآن- بدخول فريق من الخبراء الدوليين أراضيها للتحقيق في منشأ كورونا.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف: "اليوم علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين".

وتابع: "كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار، وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "لقد خاب أملي كثيراً إزاء هذا النبأ، نظراً إلى أن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما، فيما لم يتمكّن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة".

من جهته، أوضح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين؛ أن المشكلة تتعلق بتأشيرات الدخول.

وقال: "نأمل أن يكون الأمر مجرد مشكلة لوجستية وبيروقراطية يمكن أن نحلها سريعاً"، موضحاً أن أحد الخبيرين عاد أدراجه، فيما الآخر ينتظر في بلد ثالث.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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الصحة العالمية: مستاؤون لمنع الصين دخول خبراء كورونا دوليين أراضيها
سبق

عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛ عن "استياء المنظمة الشديد"؛ لعدم سماح الصين -حتى الآن- بدخول فريق من الخبراء الدوليين أراضيها للتحقيق في منشأ كورونا.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف: "اليوم علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين".

وتابع: "كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار، وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "لقد خاب أملي كثيراً إزاء هذا النبأ، نظراً إلى أن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما، فيما لم يتمكّن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة".

من جهته، أوضح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين؛ أن المشكلة تتعلق بتأشيرات الدخول.

وقال: "نأمل أن يكون الأمر مجرد مشكلة لوجستية وبيروقراطية يمكن أن نحلها سريعاً"، موضحاً أن أحد الخبيرين عاد أدراجه، فيما الآخر ينتظر في بلد ثالث.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
08:32 AM

الصحة العالمية: مستاؤون لمنع الصين دخول خبراء كورونا دوليين أراضيها

قالت: نأمل أن يكون الأمر مجرد مشكلة لوجستية وبيروقراطية يمكن أن نحلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس؛ عن "استياء المنظمة الشديد"؛ لعدم سماح الصين -حتى الآن- بدخول فريق من الخبراء الدوليين أراضيها للتحقيق في منشأ كورونا.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف: "اليوم علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا من التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين".

وتابع: "كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار، وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف: "لقد خاب أملي كثيراً إزاء هذا النبأ، نظراً إلى أن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما، فيما لم يتمكّن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة".

من جهته، أوضح مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين؛ أن المشكلة تتعلق بتأشيرات الدخول.

وقال: "نأمل أن يكون الأمر مجرد مشكلة لوجستية وبيروقراطية يمكن أن نحلها سريعاً"، موضحاً أن أحد الخبيرين عاد أدراجه، فيما الآخر ينتظر في بلد ثالث.

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