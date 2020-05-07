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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

"الإسلامية" تعقم 7 ملايين متر سجاد و26 مليون مصحف بكافة المناطق

فيما بلغ ما تم تنفيذه في المرحلتين أكثر من 22 ألف مسجد وجامع

أوضح تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن مجموع ما تم تعقيمه من المساجد والجوامع بلغ (22.119) ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة.

يأتي هذا ضمن خطة الوزارة في تعقيم ونظافة المساجد، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في ظل إغلاق المساجد مواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

وكشف التقرير أن عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية بلغ (13.395) ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة، وشملت أعمال الصيانة والتعقيم (6.697.500) ألف متر مربع من السجاجيد، و(26.790.000) مليون من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم (66.975) ألف قطعة من السجاد المستطيل، و(669.750) ألف دولاب وحاملات مصاحف، و(107.160) ألف دورة مياه.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (6.061) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفيين الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل والغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية" تعقم 7 ملايين متر سجاد و26 مليون مصحف بكافة المناطق
سبق

أوضح تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن مجموع ما تم تعقيمه من المساجد والجوامع بلغ (22.119) ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة.

يأتي هذا ضمن خطة الوزارة في تعقيم ونظافة المساجد، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في ظل إغلاق المساجد مواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

وكشف التقرير أن عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية بلغ (13.395) ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة، وشملت أعمال الصيانة والتعقيم (6.697.500) ألف متر مربع من السجاجيد، و(26.790.000) مليون من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم (66.975) ألف قطعة من السجاد المستطيل، و(669.750) ألف دولاب وحاملات مصاحف، و(107.160) ألف دورة مياه.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (6.061) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفيين الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل والغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:11 PM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:51 PM

"الإسلامية" تعقم 7 ملايين متر سجاد و26 مليون مصحف بكافة المناطق

فيما بلغ ما تم تنفيذه في المرحلتين أكثر من 22 ألف مسجد وجامع

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
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أوضح تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن مجموع ما تم تعقيمه من المساجد والجوامع بلغ (22.119) ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة.

يأتي هذا ضمن خطة الوزارة في تعقيم ونظافة المساجد، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في ظل إغلاق المساجد مواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

وكشف التقرير أن عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية بلغ (13.395) ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة، وشملت أعمال الصيانة والتعقيم (6.697.500) ألف متر مربع من السجاجيد، و(26.790.000) مليون من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم (66.975) ألف قطعة من السجاد المستطيل، و(669.750) ألف دولاب وحاملات مصاحف، و(107.160) ألف دورة مياه.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (6.061) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفيين الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل والغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

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