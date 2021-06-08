أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 4.92 ملايين إصابة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-08
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 .
08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
06:59 PM
أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 4.92 ملايين إصابة
إجمالي الوفيات وصل إلى 132517
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 .