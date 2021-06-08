أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 4.92 ملايين إصابة

إجمالي الوفيات وصل إلى 132517

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 .