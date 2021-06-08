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أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 4.92 ملايين إصابة

إجمالي الوفيات وصل إلى 132517

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 .

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أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 4.92 ملايين إصابة
سبق

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 .

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
06:59 PM

أفريقيا.. إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ 4.92 ملايين إصابة

إجمالي الوفيات وصل إلى 132517

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في أفريقيا بلغ 4928685 .
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المركز التابع للاتحاد الأفريقي أن إجمالي الوفيات في أفريقيا وصل إلى 132517، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء عبر القارة 4447383 .

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