النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

المحكمة الخاصة بلبنان تكشف المتهم الرئيسي في اغتيال "الحريري"

هاتف "عياش" لعب دوراً محورياً في ارتكاب الجريمة

أفادت القاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان ميشلين بريدي، اليوم (الثلاثاء)، أن سليم عياش المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كان عضوًا في الميليشيا واستخدم هاتفًا محمولاً، كان محوريًا في الهجوم.

وأضافت ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت القاضية أن الأدلة أكدت أيضاً أن "عياش" كان ينتسب لـ"حزب الله"، ويواجه اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.

وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة "عياش" أو تبرئة ساحته.

المحكمة الخاصة لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المحكمة الخاصة بلبنان تكشف المتهم الرئيسي في اغتيال "الحريري"
سبق

أفادت القاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان ميشلين بريدي، اليوم (الثلاثاء)، أن سليم عياش المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كان عضوًا في الميليشيا واستخدم هاتفًا محمولاً، كان محوريًا في الهجوم.

وأضافت ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت القاضية أن الأدلة أكدت أيضاً أن "عياش" كان ينتسب لـ"حزب الله"، ويواجه اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.

وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة "عياش" أو تبرئة ساحته.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
04:35 PM

المحكمة الخاصة بلبنان تكشف المتهم الرئيسي في اغتيال "الحريري"

هاتف "عياش" لعب دوراً محورياً في ارتكاب الجريمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,237

أفادت القاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان ميشلين بريدي، اليوم (الثلاثاء)، أن سليم عياش المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في ميليشيا حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، كان عضوًا في الميليشيا واستخدم هاتفًا محمولاً، كان محوريًا في الهجوم.

وأضافت ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصًا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت القاضية أن الأدلة أكدت أيضاً أن "عياش" كان ينتسب لـ"حزب الله"، ويواجه اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.

وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكمًا بشأن إدانة "عياش" أو تبرئة ساحته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,385
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,757

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة