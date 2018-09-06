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بتوجيه "الفيصل" ونائبه.. محافظ رنية يكرّم رجل أمن أسهم في العثور على "السبيعي"

قال: جهوده المبذولة غير مستغربة.. امتداد لمواقف بطولية سابقة مسجّلة باسم رجال الأمن

كرّم محافظ محافظة رنية سعود القحطاني، اليوم، أحد رجال الأمن، الذين بذلوا جهوداً ملموسة في العثور على مفقود رنية بصحةٍ وعافيةٍ في محافظة الطائف؛ وذلك بعد اختفائه في ظروفٍ غامضة لثلاثة أيامٍ على التوالي.

وجاء التكريم لرجل الأمن الحميدي بن عدلان السبيعي، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر.

وقال محافظ رنية: الجهود المبذولة من رجل الأمن غير مستغربة، بل هي امتداد لمواقف بطولية سابقة وكثيرة مسجّلة باسم رجال الأمن.

وأضاف: على الرغم من كون رجل الأمن "السبيعي" بعيداً عن موقع اختفاء الشاب، إلا أن الحسّ الأمني لديه مكّنه بعد الله من الإسهام في العثور على الأخير بصحة وعافية في محافظة الطائف.

وكانت "سبق" قد تابعت حادثة اختفاء "ماجد السبيعي" (13 عاماً) من محافظة رنية، في ظروف غامضة، ومتابعة أمير المنطقة ونائبه؛ للحادثة لحظةً بلحظة، حتى العثور عليه بصحة وعافية في محافظة الطائف (350 كم غرب رنية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه "الفيصل" ونائبه.. محافظ رنية يكرّم رجل أمن أسهم في العثور على "السبيعي"
سبق

كرّم محافظ محافظة رنية سعود القحطاني، اليوم، أحد رجال الأمن، الذين بذلوا جهوداً ملموسة في العثور على مفقود رنية بصحةٍ وعافيةٍ في محافظة الطائف؛ وذلك بعد اختفائه في ظروفٍ غامضة لثلاثة أيامٍ على التوالي.

وجاء التكريم لرجل الأمن الحميدي بن عدلان السبيعي، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر.

وقال محافظ رنية: الجهود المبذولة من رجل الأمن غير مستغربة، بل هي امتداد لمواقف بطولية سابقة وكثيرة مسجّلة باسم رجال الأمن.

وأضاف: على الرغم من كون رجل الأمن "السبيعي" بعيداً عن موقع اختفاء الشاب، إلا أن الحسّ الأمني لديه مكّنه بعد الله من الإسهام في العثور على الأخير بصحة وعافية في محافظة الطائف.

وكانت "سبق" قد تابعت حادثة اختفاء "ماجد السبيعي" (13 عاماً) من محافظة رنية، في ظروف غامضة، ومتابعة أمير المنطقة ونائبه؛ للحادثة لحظةً بلحظة، حتى العثور عليه بصحة وعافية في محافظة الطائف (350 كم غرب رنية).

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:12 PM

بتوجيه "الفيصل" ونائبه.. محافظ رنية يكرّم رجل أمن أسهم في العثور على "السبيعي"

قال: جهوده المبذولة غير مستغربة.. امتداد لمواقف بطولية سابقة مسجّلة باسم رجال الأمن

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عمر السبيعي - رنية
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9,386

كرّم محافظ محافظة رنية سعود القحطاني، اليوم، أحد رجال الأمن، الذين بذلوا جهوداً ملموسة في العثور على مفقود رنية بصحةٍ وعافيةٍ في محافظة الطائف؛ وذلك بعد اختفائه في ظروفٍ غامضة لثلاثة أيامٍ على التوالي.

وجاء التكريم لرجل الأمن الحميدي بن عدلان السبيعي، بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر.

وقال محافظ رنية: الجهود المبذولة من رجل الأمن غير مستغربة، بل هي امتداد لمواقف بطولية سابقة وكثيرة مسجّلة باسم رجال الأمن.

وأضاف: على الرغم من كون رجل الأمن "السبيعي" بعيداً عن موقع اختفاء الشاب، إلا أن الحسّ الأمني لديه مكّنه بعد الله من الإسهام في العثور على الأخير بصحة وعافية في محافظة الطائف.

وكانت "سبق" قد تابعت حادثة اختفاء "ماجد السبيعي" (13 عاماً) من محافظة رنية، في ظروف غامضة، ومتابعة أمير المنطقة ونائبه؛ للحادثة لحظةً بلحظة، حتى العثور عليه بصحة وعافية في محافظة الطائف (350 كم غرب رنية).

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