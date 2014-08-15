كيف تسببت "نصيحة عبر الإنترنت" بفَقْد فتاة إحدى عينيها؟

لا تنظر إليها وهي ساخنة

تسبَّبت "نصيحة خطأ على الإنترنت" في فَقْد فتاة بريطانية إحدى عينيها، عندما استخدمت الميكروويف لسلق البيض، بينما كانت تعد وجبة الإفطار قبل أسبوع في منزلها.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، انفجرت بيضتان ساخنتان في عين بيثاني روسر (22 عامًا) الثلاثاء الماضي بعد أن أخرجت البيض من الميكروويف، وبدأت في تفحصه للتأكد من نضجه؛ فاحترق الجانب الأيمن من وجهها، وتسبب الحادث في فقدانها البصر في عينها اليمنى.

لم تتوقع الكارثة

ووضعت روسر البيض في غلاية، وغمرته بالمياه، ورشت عليه بعض الملح، ثم أدخلته إلى الميكروويف لمدة 6 دقائق، وذلك وفق تعليمات قرأتها عبر الإنترنت، تشير إلى أن سلق البيض في الميكروويف بهذه الطريقة يكون آمنا.

وينقل موقع "سكاي نيوز عربية" أن روسر لم تكن تتوقع الكارثة عندما أخرجت البيض من الميكروويف لكي يبرد قليلا، وذلك في التاسعة صباحًا؛ إذ انفجرت اثنتان في وجهها؛ وفقدت إحدى عينَيْها.

احذروا النصائح الخطأ

وحذرت روسر مستخدمي الميكروويف من غلي البيض فيه، أو اتباع تعليمات غير صحيحة لغلي البيض في الميكروويف من خلال الإنترنت أو يوتيوب؛ إذ إن التجارب لن تُكلَّل دائمًا بالنجاح.

وقالت روسر: "لقد دخلت إلى جوجل لمعرفة ما إذا كان يمكنك سلق البيض في الميكروويف". وأضافت: "هناك مواقع لا حصر لها، ومقاطع فيديو على يوتيوب تفيد بأن ذلك ممكن".

وتابعت: "لقد قرأت في أحد المواقع أنه يمكن استخدام الميكروويف في سلق البيض طالما تمت إضافة الملح إلى الماء لمنع البيض من الانفجار".

بعد 6 دقائق

وأوضحت روسر أن التعليمات التي قرأتها كانت تشير إلى غلي البيض في الميكروويف لمدة تتراوح بين 6 و8 دقائق، موضحة أنها أخرجت البيض من الميكروويف بعد 6 دقائق.

وقالت: "بينما كنت أنظر في الغلاية لمعرفة ما إذا كان البيض قد نضج أما لا انفجرت اثنتان فجأة في وجهي". وكانت روسر في البيت بمفردها حين وقعت الحادثة؛ فاتصلت برقم الطوارئ لإسعافها.