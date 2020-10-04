تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.
سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.فيروس كورونا الجديد
سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.
سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.