النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفاً والوفيات 321 شخصاً

سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
05:15 PM

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 22 ألفاً والوفيات 321 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
140

سجّلت تونس خلال اليومين الماضيين إصابة 2509 أشخاص، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 22 ألفاً و230 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 321 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,416
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,095

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة