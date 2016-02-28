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غرفة الرياض تستعرض عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بقطاع الترفيه

ناقشت اللجنة في اجتماعها كيفية الحد من الأضرار التي طالته بسبب جائحة كورونا

استعرضت لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض، خلال اجتماعها الدوري الثاني، عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بقطاع الترفيه وإستراتيجية اللجنة وآلية عملها القادمة.

وناقش الاجتماع برئاسة عضو مجلس الإدارة مصعب المهيدب؛ كيفية الحد من الأضرار التي طالت القطاع بسبب جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

ونوّه المهيدب؛ خلال الاجتماع، إلى أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين والعاملين في قطاع الثقافة والترفيه من خلال لقاءات دورية وورش عمل تنبثق عنها مبادرات وأفكار تطويرية.

وأوصى الاجتماع بالعمل على استطلاع رأي للمستثمرين في القطاع ومعرفة مرئياتهم وأفضل الحلول التي يقترحونها، وبما يقلل من خسائرهم التي يتكبّدونها بفعل جائحة كورونا، التي أدّت إلى توقف أعمالهم وأنشطتهم، وذلك بهدف حصر العوائق وحجم الخسائر والتوصل إلى حلول من شأنها الحد من حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع، ومن ثم رفعها للجهات ذات العلاقة.

وتطرق الاجتماع إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القطاع يرتب للاجتماع والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لبحث إمكانية دعم القطاع في الإقرار الضريبي ومستحقات التأمينات الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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غرفة الرياض تستعرض عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بقطاع الترفيه
سبق

استعرضت لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض، خلال اجتماعها الدوري الثاني، عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بقطاع الترفيه وإستراتيجية اللجنة وآلية عملها القادمة.

وناقش الاجتماع برئاسة عضو مجلس الإدارة مصعب المهيدب؛ كيفية الحد من الأضرار التي طالت القطاع بسبب جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

ونوّه المهيدب؛ خلال الاجتماع، إلى أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين والعاملين في قطاع الثقافة والترفيه من خلال لقاءات دورية وورش عمل تنبثق عنها مبادرات وأفكار تطويرية.

وأوصى الاجتماع بالعمل على استطلاع رأي للمستثمرين في القطاع ومعرفة مرئياتهم وأفضل الحلول التي يقترحونها، وبما يقلل من خسائرهم التي يتكبّدونها بفعل جائحة كورونا، التي أدّت إلى توقف أعمالهم وأنشطتهم، وذلك بهدف حصر العوائق وحجم الخسائر والتوصل إلى حلول من شأنها الحد من حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع، ومن ثم رفعها للجهات ذات العلاقة.

وتطرق الاجتماع إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القطاع يرتب للاجتماع والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لبحث إمكانية دعم القطاع في الإقرار الضريبي ومستحقات التأمينات الاجتماعية.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:25 AM

غرفة الرياض تستعرض عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بقطاع الترفيه

ناقشت اللجنة في اجتماعها كيفية الحد من الأضرار التي طالته بسبب جائحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استعرضت لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض، خلال اجتماعها الدوري الثاني، عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بقطاع الترفيه وإستراتيجية اللجنة وآلية عملها القادمة.

وناقش الاجتماع برئاسة عضو مجلس الإدارة مصعب المهيدب؛ كيفية الحد من الأضرار التي طالت القطاع بسبب جائحة كورونا، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

ونوّه المهيدب؛ خلال الاجتماع، إلى أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين والعاملين في قطاع الثقافة والترفيه من خلال لقاءات دورية وورش عمل تنبثق عنها مبادرات وأفكار تطويرية.

وأوصى الاجتماع بالعمل على استطلاع رأي للمستثمرين في القطاع ومعرفة مرئياتهم وأفضل الحلول التي يقترحونها، وبما يقلل من خسائرهم التي يتكبّدونها بفعل جائحة كورونا، التي أدّت إلى توقف أعمالهم وأنشطتهم، وذلك بهدف حصر العوائق وحجم الخسائر والتوصل إلى حلول من شأنها الحد من حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع، ومن ثم رفعها للجهات ذات العلاقة.

وتطرق الاجتماع إلى أن القطاع تأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القطاع يرتب للاجتماع والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لبحث إمكانية دعم القطاع في الإقرار الضريبي ومستحقات التأمينات الاجتماعية.

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