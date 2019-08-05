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"تعليم مكة" تعتمد 55 مدرسة للطفولة المبكرة

ضمن خطة تطوير المنظومة وتحقيق نواتج أفضل

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 55 مدرسة للطفولة المبكرة، في إطار توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن محمد الزائدي، إن "الإدارة أنهت كل استعداداتها لبدء العمل في مدارس الطفولة المبكرة، والارتقاء بجودة التعليم في هذه المرحلة، ودعمها بالكوادر البشرية، وتوفير المباني المدرسية ومتطلبات انطلاق المدارس، من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة؛ لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي".

وأضاف": "الإدارات المعنية بتعليم مكة المكرمة، عملت على التعريف بالطفولة المبكرة لجميع المدارس، والتعريف بأهدافها نحو رفع كفاءة الاستثمار والاستفادة من الموارد وزيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال".

وتابع: "كما عملت الإدارات على تحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع مستوى الوعي بالطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي، والإجابة عن أسئلة هذه المرحلة، وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال؛ حيث شهد التدريب الصيفي للمعلمات في مكة المكرمة هذا العام تخصيص عدد من حقائب الطفولة المبكرة في خطة التدريب الصيفي، وتم تنفيذ 15 برنامجاً عن التعليم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة، وأهمية المشاريع في الطفولة المبكرة والتطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال (مهارات التعامل مع الطفل)".
وأكد حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على تحقيق مؤشرات الأداء للطفولة المبكرة وتحسينها وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة المباشرة للمشروع وتذليل العقبات التي تواجهها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم مكة" تعتمد 55 مدرسة للطفولة المبكرة
سبق

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 55 مدرسة للطفولة المبكرة، في إطار توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن محمد الزائدي، إن "الإدارة أنهت كل استعداداتها لبدء العمل في مدارس الطفولة المبكرة، والارتقاء بجودة التعليم في هذه المرحلة، ودعمها بالكوادر البشرية، وتوفير المباني المدرسية ومتطلبات انطلاق المدارس، من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة؛ لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي".

وأضاف": "الإدارات المعنية بتعليم مكة المكرمة، عملت على التعريف بالطفولة المبكرة لجميع المدارس، والتعريف بأهدافها نحو رفع كفاءة الاستثمار والاستفادة من الموارد وزيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال".

وتابع: "كما عملت الإدارات على تحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع مستوى الوعي بالطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي، والإجابة عن أسئلة هذه المرحلة، وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال؛ حيث شهد التدريب الصيفي للمعلمات في مكة المكرمة هذا العام تخصيص عدد من حقائب الطفولة المبكرة في خطة التدريب الصيفي، وتم تنفيذ 15 برنامجاً عن التعليم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة، وأهمية المشاريع في الطفولة المبكرة والتطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال (مهارات التعامل مع الطفل)".
وأكد حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على تحقيق مؤشرات الأداء للطفولة المبكرة وتحسينها وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة المباشرة للمشروع وتذليل العقبات التي تواجهها.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
06:34 PM

"تعليم مكة" تعتمد 55 مدرسة للطفولة المبكرة

ضمن خطة تطوير المنظومة وتحقيق نواتج أفضل

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 55 مدرسة للطفولة المبكرة، في إطار توجه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن محمد الزائدي، إن "الإدارة أنهت كل استعداداتها لبدء العمل في مدارس الطفولة المبكرة، والارتقاء بجودة التعليم في هذه المرحلة، ودعمها بالكوادر البشرية، وتوفير المباني المدرسية ومتطلبات انطلاق المدارس، من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة؛ لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي".

وأضاف": "الإدارات المعنية بتعليم مكة المكرمة، عملت على التعريف بالطفولة المبكرة لجميع المدارس، والتعريف بأهدافها نحو رفع كفاءة الاستثمار والاستفادة من الموارد وزيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال".

وتابع: "كما عملت الإدارات على تحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع مستوى الوعي بالطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي، والإجابة عن أسئلة هذه المرحلة، وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال؛ حيث شهد التدريب الصيفي للمعلمات في مكة المكرمة هذا العام تخصيص عدد من حقائب الطفولة المبكرة في خطة التدريب الصيفي، وتم تنفيذ 15 برنامجاً عن التعليم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة، وأهمية المشاريع في الطفولة المبكرة والتطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال (مهارات التعامل مع الطفل)".
وأكد حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على تحقيق مؤشرات الأداء للطفولة المبكرة وتحسينها وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة المباشرة للمشروع وتذليل العقبات التي تواجهها.

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