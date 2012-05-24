بعد إيقافها عاماً.. فتح الزيارات لمرضى "إرادة الرياض" بشرط واستثناء

التأكيد على تفعيل "الافتراضيّة" والاستفادة القصوى من التقنية وفق التقييم

أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، فتح الزيارات العائلية (بشكل جزئي) لنزلائه المنوّمين في الأقسام النفسية وأقسام الإدمان، مع استمرار تفعيل الزيارات الافتراضية عبر الاتصال المرئي.

وجاء هذا التوجّه بعد قرار وزارة الصحة المبني على مرئيات هيئة الصحة العامة (الوقاية) وما جاء في توصيات اللجنة الوطنية للأمراض المعدية المعنية بمناقشة التحديثات المرتبطة بالوضع الوبائي لمرض فايروس كورونا (COVID-19)، التي تضمنت السماح بالزيارات (في إطار ضيق) وفقاً لتقدير إدارة المستشفى والطبيب المعالج على أن تقتصر فقط على مَن تظهر حالته "محصن" بتطبيق "توكلنا".

وشدّد المجمع على ضرورة أن تكون الزيارات للمحصنين فقط حسب تطبيق (توكلنا)، وبحسب ما يراه المجلس التنفيذي للمجمع والفرق العلاجية، ويستثنى من شرط التحصين الزيارات الضرورية جداً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند الزيارة، والأخذ في الحسبان الوضع الوبائي حسب تقييم إدارة مكافحة العدوى بالمجمع، إضافة إلى التأكيد على تفعيل الزيارات الافتراضيّة والاستفادة القصوى من التقنية، وكذلك تفعيل دور إدارة تجربة المريض وقسم الخدمة الاجتماعية بالمجمع للعمل على تحسين تجربة المرضى وأسرهم والتواصل الآمن.

يُذكر أن زيارات المرضى من قبل ذويهم متوقفة في المجمع منذ أكثر من عام، في ظل تطبيق المجمع الإجراءات الاحترازية والحرص على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).