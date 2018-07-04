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الجهات الأمنية برفحاء تطيح بقاتل موظف البلدية

بعد محاصرته أثناء تواجده بمنزله.. مواطن ثلاثيني

كشفت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم، تفاصيل القبض على مواطن في العقد الثالث أطلق النار من سلاح يحمله على موظف ببلدية رفحاء ما أدى إلى مصرعه وفرار الجاني لجهة غير معروفة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية ملازم أول احمد الحجيري لـ"سبق": في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 1439/10/18 هـ باشر رجال الأمن بلاغا عن تعرض أحد موظفي بلدية محافظة رفحاء، في العقد الخامس من العمر ، لإطلاق نار ، من شخص مجهول ، مما نتج عنه وفاته.

وأضاف: تم تنفيذ إجراءات الضبط والاستدلال وتكثيف التحريات والبحث الميداني ،وتم بتوفيق الله تحديد هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر) والقبض عليه بعد محاصرته أثناء تواجده بمنزله ، وبتضييق الخناق عليه بادر بتسليم نفسه وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكد الحجيري أن شرطة منطقة الحدود الشمالية إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية برفحاء تطيح بقاتل موظف البلدية
سبق

كشفت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم، تفاصيل القبض على مواطن في العقد الثالث أطلق النار من سلاح يحمله على موظف ببلدية رفحاء ما أدى إلى مصرعه وفرار الجاني لجهة غير معروفة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية ملازم أول احمد الحجيري لـ"سبق": في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 1439/10/18 هـ باشر رجال الأمن بلاغا عن تعرض أحد موظفي بلدية محافظة رفحاء، في العقد الخامس من العمر ، لإطلاق نار ، من شخص مجهول ، مما نتج عنه وفاته.

وأضاف: تم تنفيذ إجراءات الضبط والاستدلال وتكثيف التحريات والبحث الميداني ،وتم بتوفيق الله تحديد هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر) والقبض عليه بعد محاصرته أثناء تواجده بمنزله ، وبتضييق الخناق عليه بادر بتسليم نفسه وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكد الحجيري أن شرطة منطقة الحدود الشمالية إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
06:00 PM

الجهات الأمنية برفحاء تطيح بقاتل موظف البلدية

بعد محاصرته أثناء تواجده بمنزله.. مواطن ثلاثيني

A A A
عويد التومي - رفحاء
13
18,778

كشفت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم، تفاصيل القبض على مواطن في العقد الثالث أطلق النار من سلاح يحمله على موظف ببلدية رفحاء ما أدى إلى مصرعه وفرار الجاني لجهة غير معروفة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الحدود الشمالية ملازم أول احمد الحجيري لـ"سبق": في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 1439/10/18 هـ باشر رجال الأمن بلاغا عن تعرض أحد موظفي بلدية محافظة رفحاء، في العقد الخامس من العمر ، لإطلاق نار ، من شخص مجهول ، مما نتج عنه وفاته.

وأضاف: تم تنفيذ إجراءات الضبط والاستدلال وتكثيف التحريات والبحث الميداني ،وتم بتوفيق الله تحديد هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر) والقبض عليه بعد محاصرته أثناء تواجده بمنزله ، وبتضييق الخناق عليه بادر بتسليم نفسه وجرى إيقافه وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكد الحجيري أن شرطة منطقة الحدود الشمالية إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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