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"واتس آب" يختبر ميزات جديدة تجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين

منها: إمكانية تغيير واجهات العرض والخلفية أثناء إجراء المكالمات

أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدؤوا باختبار مجموعة جديدة من الميزات ستجعل التطبيق أكثر عملية وفائدة للمستخدمين، وفقاً لروسيا اليوم.


وتفصيلاً، من بين أبرز الميزات العملية التي قد يحصل عليها التطبيق هي ميزة "المجتمعات"، والتي من خلالها سيكون بإمكان المستخدمين أو مديري المجموعات على التطبيق من جمع ما يصل إلى 10 مجموعات في فئة واحدة، والكتابة أو نشر الإعلانات في تلك المجموعات في وقت واحد.

ويحصل التطبيق أيضاً على قوائم جديدة يمكن الاعتماد على أدواتها لتحرير الصور ومقاطع الفيديو بطرق أكثر سلاسة وعملية من الطرق المعتمدة حاليا في التطبيق.

ويختبر "واتس آب" حالياً ميزات جديدة تمكن المستخدمين من التقاط صور أكثر تفاعلية عبر التطبيق، وإرسال تلك الصور أو الفيديوهات عبر رسائل الوسائط المتعددة، فضلاً عن ميزات تساعد على ترتيب الصور والفيديوهات في ملفات "الوسائط" التابعة للتطبيق في الهاتف.

ويحصل مستخدمو "واتس آب" مع نسخ التطبيق المستقبلية أيضا على إمكانية تغيير واجهات العرض والخلفية أثناء إجراء المكالمات الصوتية، كما تظهر لهم العديد من خيارات التحرير الخاصة بالصور والخلفيات عبر أجهزة أندرويد وiOS.

واتس آب المجتمعات الوسائط أندرويد iOS

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتس آب" يختبر ميزات جديدة تجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين
سبق

أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدؤوا باختبار مجموعة جديدة من الميزات ستجعل التطبيق أكثر عملية وفائدة للمستخدمين، وفقاً لروسيا اليوم.


وتفصيلاً، من بين أبرز الميزات العملية التي قد يحصل عليها التطبيق هي ميزة "المجتمعات"، والتي من خلالها سيكون بإمكان المستخدمين أو مديري المجموعات على التطبيق من جمع ما يصل إلى 10 مجموعات في فئة واحدة، والكتابة أو نشر الإعلانات في تلك المجموعات في وقت واحد.

ويحصل التطبيق أيضاً على قوائم جديدة يمكن الاعتماد على أدواتها لتحرير الصور ومقاطع الفيديو بطرق أكثر سلاسة وعملية من الطرق المعتمدة حاليا في التطبيق.

ويختبر "واتس آب" حالياً ميزات جديدة تمكن المستخدمين من التقاط صور أكثر تفاعلية عبر التطبيق، وإرسال تلك الصور أو الفيديوهات عبر رسائل الوسائط المتعددة، فضلاً عن ميزات تساعد على ترتيب الصور والفيديوهات في ملفات "الوسائط" التابعة للتطبيق في الهاتف.

ويحصل مستخدمو "واتس آب" مع نسخ التطبيق المستقبلية أيضا على إمكانية تغيير واجهات العرض والخلفية أثناء إجراء المكالمات الصوتية، كما تظهر لهم العديد من خيارات التحرير الخاصة بالصور والخلفيات عبر أجهزة أندرويد وiOS.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:40 PM

"واتس آب" يختبر ميزات جديدة تجعل التطبيق أكثر فائدة للمستخدمين

منها: إمكانية تغيير واجهات العرض والخلفية أثناء إجراء المكالمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدؤوا باختبار مجموعة جديدة من الميزات ستجعل التطبيق أكثر عملية وفائدة للمستخدمين، وفقاً لروسيا اليوم.


وتفصيلاً، من بين أبرز الميزات العملية التي قد يحصل عليها التطبيق هي ميزة "المجتمعات"، والتي من خلالها سيكون بإمكان المستخدمين أو مديري المجموعات على التطبيق من جمع ما يصل إلى 10 مجموعات في فئة واحدة، والكتابة أو نشر الإعلانات في تلك المجموعات في وقت واحد.

ويحصل التطبيق أيضاً على قوائم جديدة يمكن الاعتماد على أدواتها لتحرير الصور ومقاطع الفيديو بطرق أكثر سلاسة وعملية من الطرق المعتمدة حاليا في التطبيق.

ويختبر "واتس آب" حالياً ميزات جديدة تمكن المستخدمين من التقاط صور أكثر تفاعلية عبر التطبيق، وإرسال تلك الصور أو الفيديوهات عبر رسائل الوسائط المتعددة، فضلاً عن ميزات تساعد على ترتيب الصور والفيديوهات في ملفات "الوسائط" التابعة للتطبيق في الهاتف.

ويحصل مستخدمو "واتس آب" مع نسخ التطبيق المستقبلية أيضا على إمكانية تغيير واجهات العرض والخلفية أثناء إجراء المكالمات الصوتية، كما تظهر لهم العديد من خيارات التحرير الخاصة بالصور والخلفيات عبر أجهزة أندرويد وiOS.

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