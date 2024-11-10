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واشنطن تعاقب 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران

أحدث تحرك لـ"ترامب" للضغط على طهران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) عقوبات جديدة على إيران، في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تعاقب 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران
سبق

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) عقوبات جديدة على إيران، في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران، وفقاً لـ"رويترز".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
06:44 PM

واشنطن تعاقب 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران

أحدث تحرك لـ"ترامب" للضغط على طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) عقوبات جديدة على إيران، في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 6 شركات و4 أشخاص مرتبطين بإيران، وفقاً لـ"رويترز".

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