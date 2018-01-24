"بن بنان" إلى العاشرة بتنمية الباحة

يتلقى المهندس إبراهيم محمد بنان، التهاني بمناسبة ترقيته من التاسعة إلى العاشرة بفرع صندوق التنمية الزراعية بالباحة.
وعبر "بن بنان" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة.
يتلقى المهندس إبراهيم محمد بنان، التهاني بمناسبة ترقيته من التاسعة إلى العاشرة بفرع صندوق التنمية الزراعية بالباحة.
وعبر "بن بنان" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة.
يتلقى المهندس إبراهيم محمد بنان، التهاني بمناسبة ترقيته من التاسعة إلى العاشرة بفرع صندوق التنمية الزراعية بالباحة.
وعبر "بن بنان" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة.
يتلقى المهندس إبراهيم محمد بنان، التهاني بمناسبة ترقيته من التاسعة إلى العاشرة بفرع صندوق التنمية الزراعية بالباحة.
وعبر "بن بنان" عن شكره وامتنانه لهذه الثقة.