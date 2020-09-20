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"المطيري" أمينًا عامًّا لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة

‏تلقى الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، التهاني والتبريكات، بمناسبة تكليفه "أمينًا عامًّا" لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

ويعتبر المطيري من الكفاءات المميزة قيادات القطاع الثالث ذات التأثير في نجاح أعمال المؤسسات الخيرية والتطوعية، ومن المتفانين في مجاله، كما صدر له عدد من المؤلفات في علم الإدارة.

وقدم المطيري الشكر والتقدير على هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، ومقدمًا كل التفاني والمزيد من الجهد بما يخدم دينه ووطنه وقيادته ويحقق الدور الريادي في مخرجات الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث.

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"المطيري" أمينًا عامًّا لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة
سبق

‏تلقى الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، التهاني والتبريكات، بمناسبة تكليفه "أمينًا عامًّا" لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

ويعتبر المطيري من الكفاءات المميزة قيادات القطاع الثالث ذات التأثير في نجاح أعمال المؤسسات الخيرية والتطوعية، ومن المتفانين في مجاله، كما صدر له عدد من المؤلفات في علم الإدارة.

وقدم المطيري الشكر والتقدير على هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، ومقدمًا كل التفاني والمزيد من الجهد بما يخدم دينه ووطنه وقيادته ويحقق الدور الريادي في مخرجات الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:45 PM

"المطيري" أمينًا عامًّا لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏تلقى الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، التهاني والتبريكات، بمناسبة تكليفه "أمينًا عامًّا" لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

ويعتبر المطيري من الكفاءات المميزة قيادات القطاع الثالث ذات التأثير في نجاح أعمال المؤسسات الخيرية والتطوعية، ومن المتفانين في مجاله، كما صدر له عدد من المؤلفات في علم الإدارة.

وقدم المطيري الشكر والتقدير على هذه الثقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن، ومقدمًا كل التفاني والمزيد من الجهد بما يخدم دينه ووطنه وقيادته ويحقق الدور الريادي في مخرجات الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث.

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