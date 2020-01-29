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"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ 27

بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقته حتى الـ 26 .. 63.5 مليار ريال

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة السابعة والعشرين لشهر فبراير 2020؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، صدرت نتائج الأهلية للدورة 27 (شهر فبراير 2020)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa

وكان إجمالي الدفعات قد بلغ منذ انطلاقة برنامج "حساب المواطن" حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، 63.5 مليار ريال.

حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة الـ 27

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ 27
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة السابعة والعشرين لشهر فبراير 2020؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، صدرت نتائج الأهلية للدورة 27 (شهر فبراير 2020)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa

وكان إجمالي الدفعات قد بلغ منذ انطلاقة برنامج "حساب المواطن" حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، 63.5 مليار ريال.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:44 AM

"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ 27

بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقته حتى الـ 26 .. 63.5 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,287

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة السابعة والعشرين لشهر فبراير 2020؛ موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، صدرت نتائج الأهلية للدورة 27 (شهر فبراير 2020)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa

وكان إجمالي الدفعات قد بلغ منذ انطلاقة برنامج "حساب المواطن" حتى الدفعة الـ 26 لشهر يناير، 63.5 مليار ريال.

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بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
6,952
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,622
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,294
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,708

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