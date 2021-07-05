باحث سعودي يشارك في صناعة مستقبل أوروبا الرقمي

في مسار التمكين الإلكتروني في التعليم الرقمي

اختير باحث الدكتوراه في الإعلام الرقمي والمبتعث من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حسن النجراني لتمثيل جامعة كمبلوتنسي الإسبانية العريقة في ورش عمل لصناعة مستقبل أوروبا الرقمي في مسار التمكين الرقمي في التعليم الرقمي، والذي يعمل عليه تحالف يضم ٨ جامعات أوروبية خلال الفترة من ٥ إلى ٩ يوليو ٢٠٢١م.

ويشارك في تحالف (أوروبا واحدة) ثماني جامعات بحثية أوروبية رائدة التي تقوم بتدريس أكثر من ٤٠٠ ألف طالب، وهي جامعة كمبلوتنسي الإسبانية، وجامعة برلين الحرة الألمانية، وجامعة هلسنكي الفنلندية، وجامعة أدنبرة البريطانية، وجامعة لوفانKU البلجيكية، وجامعة باريس1 بانثيون سربون الفرنسية، وجامعة ألما ماترستوديوروم الإيطالية، وجامعة جاجيلونيان البولندية، وتركز دراسات التحالف الأكاديمي على التراث الثقافي، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والدراسات الأوروبية، والصحة، والاستدامة، وتعمل هذه الجامعات على إطلاق جامعة افتراضية مشتركة تضم هذا التكتل الأكاديمي.

وتقوم ورش العمل على ابتكار برامج تخلق بيئة أوروبية مشتركة بين الجامعات في خمسة مسارات، وهي التمكين الرقمي، والمواطنة الرقمية والاقتصاد الرقمي والصحة العقلية والعلاقات الاجتماعية في العالم الرقمي، والمخاوف السيبرانية، والتعزيز الإنساني.

جدير بالذكر أن المبتعث النجراني، حاصل على الماجستير في الصحافة الدولية والرقمية من بريطانيا، كما يعمل كمحاضر بقسم الإعلام بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كما عمل مديرًا لمكتب صحيفة عكاظ بمنطقة المنورة وشارك في تغطية قمة العشرين في الصين والقمة العالمية للحكومات في دبي، ويدرس حاليًا كباحث دكتوراه في جامعة كمبلوتنسي الإسبانية، كما قام بالمشاركة في عدد من المؤتمرات وقدم أوراقًا علمية.