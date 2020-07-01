"زين السعودية" تفعّل "اتفاقية فتح النطاق العريض"

عصر جديد من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

أعلنت "زين السعودية" الحائزة جائزة أسرع إنترنت منزلي من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، تفعيل اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة لتقديم خدمات زين فايبر لكل مناطق المملكة ومدنها التي تصل لها البنية التحتية للنطاق العريض (الألياف) لمختلف الشركات.

وأكد المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين لشركة «زين السعودية»، أن خدمة فتح النطاق العريض ستوفر إنترنت لا محدود وعالي السرعة لعملائها عبر باقات تنافسية وجودة متميزة.

وأشار السدحان، إلى تنوع باقات "زين فايبر" اللامحدودة في أربع سرعات، هي: زين فايبر 50 ميجابت/ الثانية، وزين فايبر75 ميجابت/ الثانية، وزين فايبر 100 ميجابت/ الثانية، ونوّه إلى أن "زين السعودية" تقدم فايبر 500 ميجابت/ الثانية، الذي يعد أسرع باقة لخدمة الألياف البصرية، لافتاً إلى أن الشركة تعد أول مشغل يقدم هذه السرعة في المملكة.

يُذكر أن هذه الاتفاقية، التي أطلقتها "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية" في فبراير الماضي، تهدف للاستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، حيث تعد المملكة من أوائل دول العالم التي أقرت هذه الخدمة، لتمكن شركات الاتصالات من استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابث (الألياف الضوئية) لمختلف الشركات لتخدم المستفيدين في كل أنحاء المملكة، بغض النظر عن مالك البنية التحتية.