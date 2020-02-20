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الجزائر تعلن قدرتها على تحقيق السلام في ليبيا إذا حصلت على تفويض أممي

"تبون" أكد استعداد بلاده للوساطة لوقف إطلاق النار

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في مقابلة نُشرت اليوم (الخميس)، استعداد الجزائر للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال "تبون" للصحيفة: "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع؛ لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأحبط رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فايز السراج، أمس الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات جراء قصف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر العاصمة طرابلس.

الجزائر ليبيا

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الجزائر تعلن قدرتها على تحقيق السلام في ليبيا إذا حصلت على تفويض أممي
سبق

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في مقابلة نُشرت اليوم (الخميس)، استعداد الجزائر للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال "تبون" للصحيفة: "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع؛ لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأحبط رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فايز السراج، أمس الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات جراء قصف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر العاصمة طرابلس.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
03:36 PM

الجزائر تعلن قدرتها على تحقيق السلام في ليبيا إذا حصلت على تفويض أممي

"تبون" أكد استعداد بلاده للوساطة لوقف إطلاق النار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في مقابلة نُشرت اليوم (الخميس)، استعداد الجزائر للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال "تبون" للصحيفة: "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع؛ لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأحبط رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فايز السراج، أمس الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات جراء قصف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر العاصمة طرابلس.

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