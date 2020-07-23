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أكبر بؤر كورونا من حيث الإصابات بالنسبة لعدد السكان.. قطر

سجلت 107871 إصابة مؤكدة وعدد مواطنيها 2.8 مليون نسمة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن دولة عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيهما.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن قطر التي سجلت حتى اليوم 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

وتؤكد الإحصاءات، حسب "أسوشيتد برس"، أن نحو 30% من إجمالي عدد المصابين في قطر مواطنون من الهند و18% من نيبال و14% من بنغلاديش.

قطر فيروس كورونا الجديد

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أكبر بؤر كورونا من حيث الإصابات بالنسبة لعدد السكان.. قطر
سبق

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن دولة عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيهما.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن قطر التي سجلت حتى اليوم 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

وتؤكد الإحصاءات، حسب "أسوشيتد برس"، أن نحو 30% من إجمالي عدد المصابين في قطر مواطنون من الهند و18% من نيبال و14% من بنغلاديش.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:22 PM

أكبر بؤر كورونا من حيث الإصابات بالنسبة لعدد السكان.. قطر

سجلت 107871 إصابة مؤكدة وعدد مواطنيها 2.8 مليون نسمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن دولة عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيهما.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن قطر التي سجلت حتى اليوم 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

وتؤكد الإحصاءات، حسب "أسوشيتد برس"، أن نحو 30% من إجمالي عدد المصابين في قطر مواطنون من الهند و18% من نيبال و14% من بنغلاديش.

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