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شرطة الشرقية تضبط تجمعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية في العليا

القبض على شخصين أطلقا النار واتخاذ الإجراءات النظامية كافة

صرَّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في قرية العليا مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، ولائحة الحد من التجمعات، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وقال "الشهري": تم القبض على شخصين أطلقا النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ومواطن ثالث وثق ذلك ونشره في مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية.

وأضاف: اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تضبط تجمعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية في العليا
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في قرية العليا مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، ولائحة الحد من التجمعات، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وقال "الشهري": تم القبض على شخصين أطلقا النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ومواطن ثالث وثق ذلك ونشره في مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية.

وأضاف: اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:48 PM

شرطة الشرقية تضبط تجمعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية في العليا

القبض على شخصين أطلقا النار واتخاذ الإجراءات النظامية كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت تجمعاً في قرية العليا مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، ولائحة الحد من التجمعات، وطُبقت العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

وقال "الشهري": تم القبض على شخصين أطلقا النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهما في ذات التجمع المخالف، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ومواطن ثالث وثق ذلك ونشره في مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية.

وأضاف: اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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