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هجوم صاروخي يعطل مصفاة نفط تابعة للنظام السوري

إحدى منشأتين تغطيان معظم الطلب على المحروقات

ذكر مسؤولون في قطاع النفط التابع للنظام السوري، اليوم السبت، أن صواريخ أطلقت خلال الليل على مصفاة التكرير الرئيسية في حمص ووحدتين للغاز؛ مما تسبب في أضرار طفيفة وفي تعطل الإنتاج.

من جهته، بين المدير العام للمصفاة هيثم مسوكر أن "النيران أخمدت في غضون ساعات، وأن مهندسي الصيانة بدأوا أعمال الإصلاح"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وبدورهم، أشار خبراء في قطاع النفط إلى المصفاة التي تقع إلى الغرب من حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين ومنتجات بترولية أخرى.

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هجوم صاروخي يعطل مصفاة نفط تابعة للنظام السوري
سبق

ذكر مسؤولون في قطاع النفط التابع للنظام السوري، اليوم السبت، أن صواريخ أطلقت خلال الليل على مصفاة التكرير الرئيسية في حمص ووحدتين للغاز؛ مما تسبب في أضرار طفيفة وفي تعطل الإنتاج.

من جهته، بين المدير العام للمصفاة هيثم مسوكر أن "النيران أخمدت في غضون ساعات، وأن مهندسي الصيانة بدأوا أعمال الإصلاح"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وبدورهم، أشار خبراء في قطاع النفط إلى المصفاة التي تقع إلى الغرب من حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين ومنتجات بترولية أخرى.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
03:34 PM

هجوم صاروخي يعطل مصفاة نفط تابعة للنظام السوري

إحدى منشأتين تغطيان معظم الطلب على المحروقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤولون في قطاع النفط التابع للنظام السوري، اليوم السبت، أن صواريخ أطلقت خلال الليل على مصفاة التكرير الرئيسية في حمص ووحدتين للغاز؛ مما تسبب في أضرار طفيفة وفي تعطل الإنتاج.

من جهته، بين المدير العام للمصفاة هيثم مسوكر أن "النيران أخمدت في غضون ساعات، وأن مهندسي الصيانة بدأوا أعمال الإصلاح"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وبدورهم، أشار خبراء في قطاع النفط إلى المصفاة التي تقع إلى الغرب من حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين ومنتجات بترولية أخرى.

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