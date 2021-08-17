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الحرارة والأمطار والغبار.. هكذا لخّص "الحصيني" توقعاته لأجواء الثلاثاء

"الوطني للأرصاد" توقّع اليوم سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق نهاراً معتدلة فجراً.

وقال: أمطار متوقعة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي ومتوسطة على الشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحرارة والأمطار والغبار.. هكذا لخّص "الحصيني" توقعاته لأجواء الثلاثاء
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق نهاراً معتدلة فجراً.

وقال: أمطار متوقعة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي ومتوسطة على الشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:25 AM

الحرارة والأمطار والغبار.. هكذا لخّص "الحصيني" توقعاته لأجواء الثلاثاء

"الوطني للأرصاد" توقّع اليوم سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أن تكون أجواء اليوم حارّة على معظم المناطق نهاراً معتدلة فجراً.

وقال: أمطار متوقعة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من القطاع الغربي ومتوسطة على الشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

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