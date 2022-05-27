"الركيان" يغادر تعليم القصيم.. والجاسر بديلاً.. والتمديد للفريح والطعيسي

بعد أن أمضى أكثر من 7 سنوات مديرًا للإدارة

غادر مدير تعليم القصيم عبدالله الركيان الميدان التعليمي بعد أن أمضى أكثر من سبع سنوات مديرًا للإدارة، وتم تكليف صالح الجاسر بديلاً له.

وعمل "الجاسر" مساعدًا للشؤون التعليمية، وهو صاحب خبرة تربوية وإدارية طويلة.

وتضمنت قرارات وزير التعليم اليوم التمديد لمدير تعليم الرس سليمان الطعيسي، والتمديد كذلك لمدير تعليم عنيزة محمد الفريح، وهو الذي تنقل بين حقول التعليم، وانتهى به المشوار مديرًا لتعليم عنيزة منذ عام ١٤٣٦هـ، وصعد بالعمل الإداري حتى فازت إدارته بعدد من الجوائز، منها التخلص من المباني المستأجرة، واستقبله أمير القصيم، وشكره على هذا التفوق وسرعة تطبيق خطة الوزارة المتماهية مع رؤية ٢٠٣٠.

ونقل مدير تعليم القصيم شكره للوزير وقيادات الوزارة على ثقتهم، وأزجى وافر الشكر لأمير القصيم على دعمه ومتابعته ورعايته لنجاحات تعليم القصيم كافة، وأوصل شكره للمدير السابق عبد الله الركيان الذي عمل بإخلاص كبير مع الزملاء والزميلات كافة.