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أمانة الشرقية تنفّذ 870 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة

للتأكّد من التزامها بالأنظمة والاشتراطات والتدابير الصحية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 872 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكّد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، منها 26 مخالفة لعدم التقيُّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و5 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت بغسل وتعقيم وتطهير 773 موقعاً، باستخدام 150516 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7440 طناً من النفايات، وإزالة 4047 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز "940" لسلامة المجتمع.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تنفّذ 870 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 872 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكّد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، منها 26 مخالفة لعدم التقيُّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و5 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت بغسل وتعقيم وتطهير 773 موقعاً، باستخدام 150516 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7440 طناً من النفايات، وإزالة 4047 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز "940" لسلامة المجتمع.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:39 PM

أمانة الشرقية تنفّذ 870 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة

للتأكّد من التزامها بالأنظمة والاشتراطات والتدابير الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 872 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكّد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، منها 26 مخالفة لعدم التقيُّد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و5 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت بغسل وتعقيم وتطهير 773 موقعاً، باستخدام 150516 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7440 طناً من النفايات، وإزالة 4047 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز "940" لسلامة المجتمع.

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